6 sierpnia Andrzej Duda zakończył swoją dziesięcioletnią kadencję prezydencką. Tego samego dnia odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Duda wyprowadził się z Pałacu Prezydenckiego i rozpoczął nowy etap życia. Wśród licznych pytań, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej, jedno powraca najczęściej: co robi Andrzej Duda po prezydenturze? Odpowiedź zaskakuje.

Nowe życie w Krakowie. Gdzie mieszka były prezydent?

Były prezydent spędza czas w otoczeniu natury, ale jednocześnie nie porzuca obowiązków. Intensywnie pracuje nad swoją książką, która ma ukazać się już niebawem. Jest to projekt, któremu poświęca dużą część wolnego czasu, łącząc refleksję z działalnością wydawniczą.

Po zakończeniu urzędowania Andrzej Duda zamieszkał w Krakowie, a dokładnie na Prądniku Białym. To właśnie tam, jeszcze za czasów prezydentury, nabył apartamentowiec. Lokalizacja znana z ciszy i bliskości przyrody zdaje się idealnie pasować do nowego stylu życia byłego prezydenta.

Cisza krakowskich lasów stała się tłem dla codziennych spacerów Dudy. Odpoczynek od obowiązków państwowych pozwala mu na regenerację oraz refleksję nad minioną dekadą pełną politycznych wyzwań.

Zaskakujące zdjęcie Dudy

8 sierpnia na profilu Facebookowym Andrzeja Dudy pojawiło się nowe zdjęcie w tle, które natychmiast wywołało poruszenie w mediach społecznościowych. Fotografia przedstawia byłego prezydenta ubranego w ciemne jeansy, koszulę i czarny sweter. Duda stoi z założonymi rękami, opierając się o drzewo i z uśmiechem patrzy przed siebie.

Obraz z leśnego spaceru szybko przyciągnął uwagę komentujących.

Wychodzi na to, że ''normalne'' życie jest najcenniejszym darem

Zasłużony odpoczynek

Komentarze pełne były emocji i uznania dla prostoty i autentyczności nowego życia Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda pisze książkę. Co w niej ujawni?

Były prezydent intensywnie pracuje nad książką, która zapowiadana jest jako szczera i bezkompromisowa. Jak podkreśla sam autor, będzie to „powieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie”.

Publikacja ma zawierać 650 stron i ponad 250 ilustracji. Wśród nich znajdą się niepublikowane wcześniej zdjęcia z telefonu Dudy oraz fotografie z archiwum rodzinnego. Jak zaznacza polityk, nie będzie miejsca na cenzurę czy upiększenia – tylko surowa prawda i osobiste doświadczenia.

Przedsprzedaż zaskoczyła samego autora. Fani zasypali go prośbami

Andrzej Duda przyznał, że zainteresowanie jego książką przerosło oczekiwania. Przedsprzedaż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a były prezydent nie jest w stanie spełnić wszystkich próśb o indywidualne dedykacje.

Z przyczyn technicznych, mimo najszczerszych chęci, nie dam rady spełnić tych tysięcy próśb o indywidualne dedykacje napisał na swoim profilu.

To wyznanie pokazuje, jak duże zainteresowanie wzbudza życie i działalność polityczna byłego prezydenta nawet po zakończeniu kadencji.

