Zuzanna Maria Nelec z Przeciszowa w Małopolsce to wyjątkowa dziewczynka. Chrztu udzielił jej osobiście sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II - kardynał Stanisław Dziwisz. A gośćmi tej uroczystości byli m.in. prezydent Andrzej Duda i była premier Beata Szydło! Co tak wyjątkowego jest w małej Zuzi, że jej narodziny wywołały aż takie poruszenie?

Prezydent Duda na chrzcinach!

Zuzia jest szesnastym dzieckiem Grażyny i Sławomira Nelców z Przeciszowa. A z prezydentem Dudą znają się już od jakiegoś czasu. Podczas Dożynek Prezydenckich w 2016 roku Andrzej Duda zaprosił wielodzietną rodzinę do swojego pałacu. Odwiedzili go wspólnie w ubiegłym roku - z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Teraz, gdy państwu Nelcom narodziła się 16. pociecha prezydent nie mógł sobie odmówić wzięcia udziału w takiej uroczystości.

Dziecko ochrzcił osobiście kardynał Stanisław Dziwisz. Jak mówił w czasie mszy obecność prezydenta jest "gestem, który można odczytać jako znak troski o rodzinę".

Chwalił też bardzo program Rodzina 500 plus, który w założeniu miał służyć pomocy rodzinom i zwiększeniu dzietności. Po narodzinach Zuzi, zgodnie z przepisami, państwu Nelcom należy się 7.5 tysiąca z programu 500 plus miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że wychowują aż szesnaścioro dzieci. Kardynał nazwał program Rodzina 500 plus "prawdziwym błogosławieństwem" i ,,najlepszą inwestycją" - bo jest to inwestycja w człowieka.

Zgadzacie się? Program Rodzina 500 plus naprawdę wspiera rodziny?

Zobaczcie wpis prezydenta:

Andrzej Duda zaprosił wcześniej rodzinę Zuzi do Pałacu Prezydenckiego na Dzień Dziecka: