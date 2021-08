Andrzej Duda gratuluje polskim żeglarkom medalu. Coś ważnego jednak pominął

00:04 - Co tam się działo na torze! Niestety, Zieliński ostatni. Szóste miejsce polskiego kolarza, dziewiąty Maksel. I tym średnio optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą relację. Przed nami jeszcze nocna sesja lekkoatletyczna, ale trzeba zbierać siły na jutro, gdy grają siatkarze i piłkarze ręczni. 23:10 - Chyba wkradło się trochę opóźnienia w kolarstwo. Najpierw dwa wyścigi w sprincie kobiet, po nich keirin z Polakami. No ale skoro to będzie sprint, to nie powinien potrwać za długo. 22:55 - Daria Pikulik ostatecznie zakończyła omnium na 14 miejscu. 22:31 - A tak półfinał z Zielińskim przeżywano w studio TVP. Brawo Damian Zielinski!!!Jest finał A! Walczymy o medal! Krzysiu Maksel pojedzie w finale B #Rio2016 #NaprzodPolsko pic.twitter.com/85z3dFHhYj — Andrzej Piątek (@Andrzej_Piatek) August 16, 2016 22:27 - Finał z Damianem Zielińskim o 23:20. Wcześniej o 23:14 w finale B pojedzie Maksel. A póki co w wyścigu punktowym startuje Daria Pikulik i nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu. Ale to podobno bardzo trudne! 22:01 - Brawo, brawo! Damian Zieliński w finale keirinu. A tam wśród sześciu zawodników wszystko może się zdarzyć! Krzysztof Maksel niestety nie dał rady i pojedzie w finale B. 21:32 - Za nami przejazd Darii Pikulik w kolejnej konkurencji kolarskiego wieloboju. Pojechała nieźle i zajmie najlepsze miejsce jak do tej pory. Czyli ósme. Może też trochę podskoczy w klasyfikacji generalnej. 21:07 - Z tego całego szoku na Maracanie zapomnieliśmy napisać, kto pokonał Brazylijki. Otóż dokonały tego Szwedki. Niedługo nasi kolarze wjadą w końcu na tor! 20:49 - Szok na Maracanie. Brazylijki przegrywają w półfinale turnieju piłki nożnej i nie zdobędą tytułu mistrzyń olimpijskich. Nie, nie grali w tym...