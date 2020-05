Andrzej Bizoń nie żyje. Gwiazdy żegnają modela i aktora: "Wiem, że kiedyś jeszcze zobaczę ten uśmiech"

Wczoraj zmarł Andrzej Bizoń, 44-letni Mister Polski z 2000 roku, niezawodowy aktor ("Niania", "Na wspólnej") oraz model. Od lat Bizoń zmagał się z bardzo poważną chorobą - ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa). Na kilka dni przed śmiercią mężczyzna stracił wzrok. Przyczyną śmierci było uduszenie:

Andrzej Bizon nie żyje. W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem - Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających - napisał jego przyjaciel, Mateusz Połeć.