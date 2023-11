1 z 4

Sopot Top Of The Top trwa w najlepsze! TVN bardzo się postarał, by zachęcić widzów do przybycia nad morze, ale i spędzenia czasu przed telewizorami! Zaprosił naprawdę znane osobowości ze światowej sceny muzycznej, m.in James'a Arthura, czy Fun Factory! Podczas wczorajszego koncertu jednak największą wieczoru była amerykańska wokalistka - Anastacia!

Anastacia ROZGRZAŁA sopocką widownię!

Anastacia wystąpiła podczas drugiej części festiwalu. Wiele osób przyjechało tam specjalnie dla niej! Nic dziwnego. W końcu to światowej sławy artystka, która występowała m.in z Lionelem Richie, czy Erosem Ramazzotti!

Zobaczcie tylko jak porwała publiczność i jak wyglądała lata temu w szczycie swojej popularności!

