Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler jest poruszony gestami Polaków po zamachach w Paryżu. W programie “Fakty po faktach” na antenie TVN podziękował naszym rodakom.

Jak mówił ambasador, Francji wypowiedziano wojnę.

Tę walkę musimy stoczyć. I ją stoczymy. Do końca. Zrobimy co konieczne, aby pokonać ekstremizm, terroryzm i nienawiść. To jest zagrożenie nie tylko dla Francji, ale i dla całego świata cywilizowanego. To nie są po prostu szaleńcy. To są szaleńcy manipulowani przez całą sieć, przez Państwo Islamskie - mówił na antenie TVN24.