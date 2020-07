Zespół t.A.T.u 20 lat temu zdobył rozgłos i sławę na całym świecie. Rosyjski duet w skład którego wchodziły Lena Katina i Julia Wołkowa stworzył hity, które pamiętamy i śpiewamy do dziś. Chociaż zespół definitywnie zakończył swoją działalność kilka lat temu, to jednak panie rozwijają swoją karierę solową. Jedna z członkiń rosyjskiej grupy, Julia Wołkowa, na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniła! Ciekawe czy ją rozpoznacie. Zobaczcie jak wygląda po 20 latach od premiery "Nas nie dogoniat"!

Julia Wołkowa z zespołu t.A.T.u zmieniła się nie do poznania! Zobaczcie jak wygląda po 20 latach od premiery "Nas nie dogoniat"!

Zespół t.A.T.u powstał w 1999 roku. Przez kilkanaście lat działalności Julia Wołkowa razem z Leną Katiną wydała sześć albumów studyjnych, trzy kompilacje i 22 single. Muzyka zespołu t.A.T.u to połączenie elektronicznego brzemienia z rockiem i popem, która na początku XXI zawładnęła nie tylko rosyjską sceną muzyczną, ale także wybiła się na rynek międzynarodowy. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać utworów takich jak "Nas nie dogoniat", "Ja soszła s uma", "All the Things She Said" czy "All About Us".

Wokalistki zespołu t.A.T.u szły jak burza, zdobywając coraz więcej fanów na całym świecie. Nie bały się również kontrowersyjnych zachowań. Mówiło się również o ich rzekomym romansie - Wołkowa i Katina nie szczędziły sobie czułości np.: w teledysku do utworu "Nas nie dogoniat", jak również na scenie. Wokalistki całowały się lub trzymały czule za ręce. Wtedy też kojarzono je jako parę. Jednak po latach okazało się, że ich rzekomy romans był jedynie chwytem marketingowym, który przyniósł im popularność.

W 2004 roku Wołkowa i Katina rozwiązały umowę z wytwórnią Neformat. Jak wyznały wokalistki, producent był bardziej zainteresowany skandalami wokół nich, niż nagrywaniem kolejnych utworów. W tym samym roku Julia Wołkowa zaszła w ciążę. Te wydarzenia spowodowały, iż zespół postanowił zawiesić działalność.

Po krótkiej przerwie wokalistki wróciły jednak jeszcze razem na scenę - Wołkowa i Katina wyjechały do Londynu, gdzie rozpoczęły nagrywanie materiału na nowy album studyjny wraz z nowym menedżerem. 21 marca 2009 roku na oficjalnej stronie zespołu pojawiła się jednak informacja, iż zespół zawiesza działalność, a wokalistki chcą skupić się na karierze solowej. I tak też się stało.

Julia Wołkowa przez lata bardzo się zmieniła - przede wszystkim wizualnie. Wygląda na to, że jest fanką operacji plastycznych. Zrezygnowała również z krótkiej fryzury i zapuściła włosy. Jak wygląda po 20 latach? Zobaczcie sami!

Wołkowa jest mamą dwójki dzieci - 16 - letniej córki Wiktorii i 13- letniego syna Samira.

Julia Wołkowa obecnie ma 35 lat. Nie zrezygnowała z muzyki i rozwija swoją solową karierę.

Wołkowa jest również bardzo aktywna na Instagramie. Na jej profilu nie brakuje oczywiście odważnych zdjęć.

Poznalibyście gwiazdę t.A.T.u? Operacje plastyczne mocno ją zmieniły!

Jej koleżanka z zespołu, Lena Katina wygląda zaś niemalże identycznie jak 20 lat temu! Zdecydowanie stawia na naturalność