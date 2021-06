Alkoholizm, myśli samobójcze, szpital psychiatryczny… Sebastian Fabijański opowiedział o traumie dzieciństwa

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, podczas relacji na InstaStories pokazała, jak naprawdę wygląda macierzyństwo. Młoda mama opublikowała krótkie nagranie z którego wynika, że ma za sobą nieprzespaną noc. Maffashion w naturalnym wydaniu i bez makijażu pokazała, jak nad ranem próbuje położyć spać ukochanego synka, a on wcale nie zamierza spać... To uczucie zna chyba każda mama! Szukasz się do macierzyństwa? Organizowane przez 5 10 15 promocje to doskonała okazja, aby kupić ubranka dla pociechy. Maffashion pokazuje "uroki" macierzyństwa Maffashion i Sebastian Fabijański zaledwie kilka tygodni temu zostali rodzicami. Synek blogerki modowej i aktora urodził się dokładnie 10 września. Ostatnio, dzięki Sarze Boruc, dowiedzieliśmy się, że dziecko Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego otrzymało piękne imię Bastian. Od kiedy Julia Kuczyńska została mamą, chętnie pokazuje w sieci, jak naprawdę wygląda macierzyństwo. Jakiś czas temu opublikowała filmik, jak karmi synka o godzinie trzeciej w nocy, a ostatnio pokazała, jak wygląda jej ciało kilka tygodni po porodzie. Maffashion nie zamierza udawać, że wróciła już do formy po ciąży, a jej figura jest idealna. Teraz Maffashion pokazała, jak wyglądał jej dzisiejszy poranek. Blogerka opublikowała nagranie, na którym zdradziła, że o godzinie 6:20 usypiała swojego synka. Już prawie sukces- napisała w relacji na InstaStories. Po jakimś czasie młoda mama zdradziła, że osiągneła sukces, a maleństwo śpi... niestety, szybko okazało się, że tak nie jest, a w sieci pojawiło się nowe nagranie na którym Maffashion nosi malego Bastiana, który znów się obudził. oszukał mnie :)- napisała Maffashion. Jak widać, Maffashion nie zamierza koloryzować swojego macierzyństwa i pokazuje, jak naprawdę wygląda...