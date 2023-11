W dniu 92. urodzin Aliny Janowskiej jej syn, Michał Zabłocki, mówił w rozmowie z "Rewią", że mimo jej ciężkiego stanu, cała rodzina stara się cieszyć z każdej wspólnej chwili.

- Nie chodzi o to, żeby rozdzierać szaty z powodu tego, co umyka i odchodzi w przeszłość. Ale żeby się cieszyć z tego co pozostaje. Pozostaje wprawdzie coraz mniej, ale wciąż znajdujemy powody, żeby się cieszyć - mówił syn aktorki.