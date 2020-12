Alicja Węgorzewska przeszła niezwykłą metamorfozę. Kiedy światowej klasy polska śpiewaczka operowa pojawiła się na nagraniach do popularnego teleturnieju muzycznego, zachwyciła nie tylko swoją kreacją, ale również wyglądem. Choć nigdy nie ukrywała swoich dodatkowych kilogramów i niejednokrotnie zrzucała wagę do poszczególnych ról, teraz postanowiła wprowadzić w swoje życie zasadniczą zmianę.

Szczerze mówiąc, powinnam zrzucić parę kilo. Ale prowadzę bardzo nieregularny tryb życia. Jak zapisałam się na jogę, to mnie wyrzucili. Powiedzieli, że rozwalam im grupę - mówiła 8 lat temu w rozmowie z magazynem VIVA!

Co zaszło od tamtego czasu? Alicja Węgorzewska schudła ponad 20 kilogramów i postanowiła zdradzić sekret swojej nowej sylwetki. Jak dziś wygląda?

Alicja Węgorzewska schudła 25 kg. Jak to zrobiła?

Dragońska dieta, a może zamiana trybu życia? Podczas nagrań do programu "Jaka to melodia?" Alicja Węgorzewska zaprezentowała się w kreacji, która doskonale podkreśliła jej kształty i efekty diety. Choć jak sama przyznała, gdy kilka lat temu do monodramu „Diva for Rent” schudła aż 7 kilogramów w miesiąc, teraz stawia przede wszystkim na własne zdrowie, czego efekty, jak sami widzimy, są naprawdę spektakularne. Alicja Węgorzewska straciła 25 kilogramów. W rozmowie z "Plejadą" zdradziła, co kryje się za jej zjawiskową sylwetką:

Miałam taki okres, gdzie wyznawałam to, że jestem niezniszczalna, ale ostatnio badam się i bardzo się cieszę, gdyż okazało się, że o parę rzeczy trzeba zadbać i jestem w trakcie. Z wielkim pietyzmem podchodzę do tego, co jem, jak wygląda moja dieta, ile śpię i jak wygląda mój dzień pracy. Zamierzam to kontynuować

Jak dziś wygląda Alicja Węgorzewska? Same oceńcie efekty tej metamorfozy.

Alicja Węgorzewska podczas nagrań do programu "Jaka to melodia?" zachwyciła swoją metamorfozą.

East News

Gwiazda schudła ponad 20 kilogramów!

East News

Trzeba przyznać, że efekt jest powalający.