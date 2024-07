We wrześniu Alicja Janosz urodziła swojego pierwszego synka, Tymka, który bez wątpienia jest jej oczkiem w głowie. Młoda mama jest bardzo zaangażowana w wychowanie dziecka i wszelkie sprawy związane z tematami parentingowymi. W związku z tym bardzo entuzjastycznie zareagowała na nowe show "Mali giganci", które ma pojawić się na antenie TVN już na wiosnę. Ma jednak pewne obawy. Zobacz: Alicja Janosz o nowym show z dziećmi: Porażki będą miały wpływ na ich całe życie

Wokalistka aktywnie udziela się także na portalach społecznościowych i chętnie radzi przyszłym mamom. Prowadzi również bloga, gdzie porusza m.in. trudne tematy dotyczące macierzyństwa. Jednym z zagadnień, które ostatnio zainteresowało zwyciężczynię "Idola" jest karmienie piersią, którego młode mamy często chcą unikać.

Janosz wzięła udział w pewnej akcji, którą chce szerzyć i wspierać. W związku z tym na swojej stronie zamieściła odważne zdjęcie. Dodała również kontrowersyjny wpis:

A’propos, wczoraj (gdy jeszcze komp nie działał), na prośbę dziewczyn, organizujących akcję wspierającą karmienie piersią, opisałam na iPhonie całą historię moich początków kp. Bo należy je wspierać i promować! Nie będę się teraz o tym rozpisywać, ale z pewnością podlinkuję temat w niedalekiej przyszłości. Jeśli to może pomóc choćby jednej młodej mamie, to myślę, że warto się dzielić własnymi doświadczeniami. Zwłaszcza, że „wyznanie” to może tym razem trafi jedynie bezpośrednio do zainteresowanych, a nie tylko na portale plotkarskie. O, tu z moimi dziećmi – jedno przy piersi, drugie na stopie, bo my zaaaawsze razem :)