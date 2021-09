Alicja Boratyn z Blog 27 szuka pracy. Wokalistka opublikowała zaskakujące CV 

Blog 27 zasłynął w 2005 roku coverem utworu Alexii "Uh La La La", który szybko stał się hitem. W zespole śpiewały dwie nastolatki: Alicja Boratyn i Tola Szlagowska, a wśród muzyków tworzących Blog 27 znalazł się też Aleksander Milwiw-Baron. Zespół był znany również poza granicami Polski i koncertował niemal po całej Europie. W 2005 roku fani zespołu doczekali się debiutanckiego krążka "LOL". W 2006 roku 13-letnia Alicja Boratyn zdecydowała się odejść z zespołu i rozpoczęła karierę solową, ale nie było o niej tak głośno. Obecnie 27-latka nadal jest związana z branżą muzyczną. Zobaczcie, czym teraz zajmuje się Alicja Boratyn z Blog 27! Jak potoczyły się losy Ali Boratyn z Blog 27? Zespół Blog 27 maksymalnie wykorzystywał swoją popularność, wypuszczając kolejne hity. Utwór "Hey Boy (Get Your Ass Up)" nucili wszyscy, a muzycy z zespołu byli postrzegani jako gwiazdy największego formatu. W czasie, kiedy Blog 27 miał swoje 5 minut, Alicja Boratyn zdecydowała się odejść, co tłumaczyła faktem, że teraz chce postawić na karierę solową, a zespół w pewien sposób ją ograniczał. Alicja Boratyn postanowiła zrealizować swój plan i w 2007 roku wydała swoją płytę "Higher". Potem na swoim koncie miała też kilka utworów nagranych do serialu "Majka", który można było zobaczyć na antenie TVN Obecnie była wokalistka Blog 27 nadal jest mocno związana z muzyką i razem z Jakubem Sikorą tworzy duet o nazwie Ala|Zastary. Para w maju tego roku wydała debiutancką płytę " Jutro?". Ostatnio pochwalili się na Instagramie zdjęciem w ślubnych stylizacjach i pod zdjęciem pary posypały się komentarze z gratulacjami. Wygląda jednak na to, że para nie wzięła ślubu, ale...