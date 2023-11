Alicja Bachleda-Curuś należy do niewielkiego grona gwiazd, które skrzętnie ukrywają swoją prywatność. Aktorka niechętnie publikuje zdjęcia na Instagramie, nie chwali się związkiem, podróżami czy nawet pracą. Ostatnio jednak to się zmieniło! Alicja zainteresowała się funkcją Instastories i pokazała tam fotografie z wyprawy w polskie góry. Alicja przyjechała do Polski, gdzie spędziła czas ze swoją rodziną i oczywiście synkiem Henrym. Pokazała nawet jego najnowsze zdjęcie!

Alicja Bachleda-Curuś pokazała synka

Henry Tadeusz Farrell urodził się w 2009 roku, ma już 8 lat. Alicja Bachleda-Curuś nie chce go jednak pokazywać światu. Aktorka jeszcze nigdy do tej pory nie pokazała twarzy chłopca i to na razie nie uległo zmianie. Na najnowszym zdjęciu, opublikowanym przez Alicję na Instastories, również nie widać twarzy Henry'ego, ale za to nie sposób nie zauważyć, że to już duży chłopiec! Coś czujemy, że niedługo przerośnie swoją mamę! ;)

Myślicie, że Alicja kiedyś zdecyduje się pokazać Henry'ego? Podejrzewamy, że tu sporo do powiedzenia ma również Collin Farrell, tata Henry'ego. W końcu - mimo że Alicja i Colin nie są razem - rodzice wspólnie podejmują decyzje o jego wychowaniu.

Alicja bardzo rzadko pokazuje Henry'ego

Ostatnio Alicja jest bardziej aktywna na Instagramie!

