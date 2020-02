Alicja Bachleda-Curuś potwierdza zaręczyny! Kim jest jej partner?

Dotychczas każdy związek Alicji Bachledy-Curuś był bardzo medialny. Nauczona doświadczeniem gwiazda mocno chroni prywatność swojego nowego partnera. Na początku roku plotkowano, że aktorka zaręczyła się (po tym jak pokazała na zdjęciu okazały pierścionek), ale Alicja nie komentowała żadnych spekulacji. Do teraz!

ZOBACZ WIDEO Wiemy dlaczego Gortat rozstał się z Bachledą-Curuś! Była Marcina zdradziła całą prawdę 01:12

Alicja Bachleda-Curuś zaręczyła się!

Na piątkowej imprezie jednej z marek biżuteryjnych Alicja w rozmowie z Party.pl potwierdziła zaręczyny!

Jestem w bardzo dobrym momencie życia. Czuję spokój i jestem szczęśliwa - powiedziała nam Alicja!

Kim jest jej partner? Tego nie wie nikt. Niemal rok temu Alicja została przyłapana na randce w Hollywood, ale do tej pory nikt nie dowiedział się, co łączy ją z facetem ze zdjęcia z poniżej.

EastNews

Czy to on pojawił się w tle na jej zdjęciu z Sylwestra? Wszystko na to wskazuje! To wtedy Alicja pokazała piękny pierścionek na dłoni.

Przypomnijmy - wcześniej Alicja była związana m.in. z Colinem Farrellem, z którym ma syna, Henry'ego Tadeusza. Potem Bachleda-Curuś spotykała się z koszykarzem, Marcinem Gortatem, rozstali się w 2018 roku. O nowym partnerze nie wiemy nic. Ale pozostaje nam serdecznie pogratulować!

Najważniejszym mężczyzną w jej życiu na pewno jest jej syn, Henry!