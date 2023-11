Czy Alicja Bachleda-Curuś znów się zakochała? Wszystko na to wskazuje! Gwiazda właśnie została przyłapana na randce z tajemniczym mężczyzną. I według plotek jest to jej nowy partner. Co prawda Alicja nie potwierdziła jeszcze tych doniesień, ale aktorka od zawsze jest ostrożna jeśli chodzi o mówienie o związkach w mediach. Zostaje więc tylko zdjęcie...

Alicja Bachleda-Curuś zakochana?

Alicja Bachleda-Curuś nie ma szczęścia w miłości. Gwiazda spotykała się m.in. z Colinem Farrellem, Marcinem Gortatem czy Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Ale żaden z tych związków nie przetrwał próby czasu. Aktorka przekonała się jednak, że czas leczy rany. I dziś sama wychowuje synka, Henryka, którego ojcem jest irlandzki aktor filmowy.

Gwiazda od kilku miesięcy znów jest singielką. Jej ostatni związek z Marcinem Gortatem rozpadł się, ponieważ oboje od życia oczekiwali czegoś innego. Marcin w wywiadach podkreślał, że planuje założenie rodziny. Natomiast Alicja miała zupełnie odmienne plany do niego. Aktorka nie przestała jednak randkować. Gwiazda została przyłapana przez paparazzi w knajpce z tajemniczym brunetem. Choć para była na wspólnym lunchu, to tylko Alicja coś jadła...

Czy w najbliższym czasie aktorka przedstawi nam swojego ukochanego? A może to tylko znajomy... Zobaczcie, zdjęcie o którym wszyscy dziś mówią!

Alicja i Colin wychowują razem synka

