Alicja Bachleda-Curuś od kilku lat mieszka na stałe w Los Angeles. Aktorka ma tam swój dom, w którym mieszka z synem Henrym Tadeuszem. Ojcem jej synka jest Colin Farrell, który regularnie odwiedza syna i utrzymuje z Alicją dobry kontakt. Czy życie w USA pasuje Alicji? A może chciałabym wrócić do Polski? Posłuchajcie, co powiedziała w wywiadzie dla Party.pl.

Sąsiadów mam cudnych, niektórzy znani, a niektórzy nie, ale nie będę wypowiadać się na ten temat. Żyje się w Los Angeles dobrze. To przemiłe miasto do życia, szczególnie dla dzieci, bo one mają tam wielką przestrzeń. Jest dużo natury, przyrody. Na nieszczęście wszędzie trzeba jeździć samochodem, powiedziała nam Alicja.