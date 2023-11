Choć ich drogi rozeszły się już wiele lat temu, wciąż sporo ich łączy. Colin Farrell to jeden z najważniejszych mężczyzn w życiu pięknej aktorki. To właśnie on jest ojcem dziecka Alicji Bachledy-Curuś, Henry'ego Tadeusza. Aktorska para utrzymuje przyjacielskie relacje nie tylko ze względu na synka. Oboje darzą się szacunkiem i sprawiedliwie dzielą się opieką nad Heniem.

Colin Farrel na skraju załamania

Ostatnie kłopoty Colina Farrella zmartwiły Alicję Bachledę-Curuś. Przypomnijmy, że hollywoodzki gwiazdor dobrowolnie zgłosił się do najsłynniejszego ośrodka odwykowego w USA. Colin Farrell poczuł, że jest na skraju załamania. Podobno niewiele brakowało, aby znowu sięgnął po alkohol i narkotyki! Według doniesień zagranicznej prasy, Colin Farrell zdał sobie sprawę z tego, że jego kariera powoli dobiega końca. Kiedyś aktor mógł przebierać w ciekawych ofertach pracy, teraz jego miejsce zastąpili młodsi gwiazdorzy. To mocno wpłynęło na jego kondycję psychiczną.

Alicja Bachleda-Curuś stanęła przed trudnym wyborem. Aktorka musiała zdecydować, co powiedzieć małemu Henrykowi, który zaczął dociekać, dlaczego tata rzadziej go odwiedza. "Dobry Tydzień" donosi, że Alicja Bachleda-Curuś nie chciała okłamywać syna. Powiedziała mu, że tata jest chory i musiał wyjechać, żeby się leczyć. Podobno aktorka aktywnie wspiera też byłego ukochanego i kibicuje mu z całych sił.

Colin jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Jest ojcem jej syna i zawsze będą przez to sobie bliscy. Zrobi wszystko, by pomóc mu zmierzyć się z demonami przeszłości - zdradza źródło "Dobrego Tygodnia".

Ciekawe, co na to obecny partner pięknej aktorki, Marcin Gortat? Czy nie jest zazdrosny o relację, która łączy jego ukochaną z Colinem Farrellem?

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell poznali się na planie filmu "Ondine"

Colin Farrell boryka się ostatnio z poważnymi problemami osobistymi