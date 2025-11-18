Nie żyją Alice i Ellen Kessler - bliźniaczki, które zdobyły międzynarodową popularność. Jak informuje "BILD", siostry zdecydowały się skorzystać z procedury wspomaganego samobójstwa, które w Niemczech jest dopuszczalne, choć obwarowane szeregiem rygorystycznych zasad. Zmarły w wieku 89 lat.

Alice i Ellen Kessler nie żyją

Media na całym świecie obiegła dziś wiadomość o śmierci światowej sławy artystek - Alice i Ellen Kessler. Przykrą informację przekazał niemiecki dziennik "BILD". W zeszłym roku - na jego łamach - kobiety opowiadały, że po śmierci chcą być pochowane w jednej urnie razem z prochami swojej mamy Elsy i psa Yello. Zapis ten został zawarty w testamencie bliźniaczek.

Według informacji podanych przez wspomniany dziennik, siostry skorzystały z procedury wspomaganego samobójstwa, która w Niemczech jest dozwolona, choć ściśle regulowana. Kobiety odnaleziono w ich domu w Grünwaldzie pod Monachium, a policja po przeprowadzeniu dochodzenia wykluczyła jakikolwiek udział osób trzecich. Alice i Ellen Kessler zmarły w wieku 89 lat.

Alice i Ellen Kessler - kim były?

Alice i Ellen Kessler od najmłodszych lat wykazywały niezwykłe predyspozycje artystyczne — łączyły talent taneczny, piękne głosy oraz perfekcyjną synchronizację ruchów, która stała się ich znakiem rozpoznawczym. Dzięki wyjątkowej charyzmie szybko zdobyły popularność i zaczęły pojawiać się w najważniejszych programach telewizyjnych oraz prestiżowych kabaretach. W latach 50. i 60. były prawdziwymi ikonami sceny rozrywkowej, a ich występy oglądała publiczność w całej Europie.

Punktem zwrotnym w ich karierze okazał się występ na Eurowizji, który otworzył im drzwi do międzynarodowej sławy. Od tego momentu Alice i Ellen zyskały status artystek rozpoznawalnych w całej Europie, a ich duet stał się symbolem ponadczasowej klasy i scenicznego profesjonalizmu. Ich nazwiska po dziś dzień kojarzą się z blaskiem, energią i złotą erą rozrywki.

