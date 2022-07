Rodzina Michała i Aleksandry Żebrowskich lada chwila się powiększy. Żona aktora, która jest już mamą trójki dzieci, w lutym br. ujawniła, że jest w ciąży. Zrobiła to w charakterystyczny dla siebie, żartobliwy sposób. W mediach pojawiła się już informacja o płci malucha. W dodatku informator popularnego serwisu zdradził, że "czwarte dziecko na pewno nie będzie ostatnim". Na Instagramie Aleksandry Żebrowskiej właśnie pojawiło się zabawne zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Przy okazji gwiazda postanowiła zażartować ze swojego męża. Najwyraźniej para szykuje się do porodu w dobrych nastrojach. To najśmieszniejsza rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie. Zobacz także: Michał Żebrowski opublikował zdjęcie nagiej żony. W sieci wybuchła burza! Aleksandra Żebrowska już gotowa na poród. Żart z Michała Żebrowskiego rozbawił fanów W mediach nadal toczy się dyskusja o tym, czy Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski spodziewają się syna, czy córki . Do serwisów trafiła już wiadomość o płci czwartego dziecka gwiazd, jednak para nie skomentowała doniesień. Niedawno żona aktora opublikowała zdjęcie z dużym brzuchem ciążowym. Obok niej stoi mąż w kitlu lekarskim. Aleksandra Żebrowska porównała go do... gwiazdora porno! Lekarz prowadzący #CzegoOnNiePotrafi #ŁysyZBrazzers - napisała na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Aleksandra Żebrowska (@olazebrowska) Zobacz także: Aleksandra Żebrowska pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Fani: "Jesteś wielka" Najwyraźniej poczucie humoru Aleksandry Żebrowskiej trafia do...