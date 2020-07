Aleksandra Żebrowska poruszyła trudny temat poronień. Wyznała, że jest "w siódmej ciąży, na kilka dni przed trzecim porodem". 

Aleksandra Żebrowska czeka na narodziny trzeciego dziecka. Żona aktora ma już dwóch synów i lada dzień znów zostanie mamą. Od kiedy podzieliła się informacją na temat ciąży stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, prezentując zabawne podejście do ciążowego brzuszka. Teraz Aleksandra Żebrowska zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie i opowiedziała, o tym, że jej droga do macierzyństwa nie była łatwa! Ten problem dotyczy wielu kobiet!

Żona Michała Żebrowskiego przyznała, że lada chwila przed nią trzeci poród, ale to jej siódma ciąża.

Która ciąża, który poród?”

Są takie sprawy, o których nie da się mówić od razu, o innych nie chce się mówić wcale. „Nieudane” ciąże to temat, o którym rozmawia się ciężko - nawet z najbliższymi. Sama mam kilka takich za sobą - poronienia i na dokładkę ciążę pozamaciczną pod koniec zeszłych wakacji. Oprócz wsparcia kochającej rodziny (i pizzy przemycanej do szpitala przez moje siostry), jedna z rzeczy, które najbardziej podnosiły mnie wtedy na duchu, to świadomość, że tak wiele kobiet ma za sobą podobne historie. - napisała Aleksandra Żebrowska na Instagramie.