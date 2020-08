Aleksandra Żebrowska pokazała brzuch po ciąży i opublikowała szczery wpis: "Nie straciłam ciała - przeciwnie"

Aleksandra Żebrowska opublikowała w sieci bardzo szczery i ważny wpis dotyczący powrotu do formy po ciąży. Żona Michała Żebrowskiego pokazała również swoje najnowsze zdjęcie zrobione po porodzie i przyznała, że nie zamierza teraz się skupiać na powrocie do wagi sprzed ciąży. Ten wpis powinna przeczytać każda młoda mama!

Blisko dwa tygodnie temu Aleksandra i Michał Żebrowscy po raz trzeci zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas kolejny syn pary, mały Feliks. Teraz młoda mama opublikowała w sieci bardzo ważny wpis, w któym zwróciła uwagę na temat, który zna każda młoda mama- czyli pytania o powrót do formy po ciąży. Aleksandra Żebrowska pokazała, jak wygląda zaledwie dwa tygodnie po porodzie i zaapelowała do innych mam!

Jedno z moich ulubionych pytań: „Kiedy zamierza Pani odzyskać ciało po ciąży?” 😳 Nie straciłam ciała, przeciwnie - sporo go ostatnio zyskałam 😜 Doceniajmy siłę kobiet w tym wyjątkowym czasie, wspierajmy się nawzajem w akceptowaniu rozstępów czy nadmiaru wagi - zamiast prześcigania się w sposobach na zrzucenie „brzuszka” kilka tygodni po porodzie. Bo z tego brzuszka, po 9 miesiącach wyszedł człowiek ❤️- napisała na Instagramie.

Internautki są zachwyceni szczerym wpisem Aleksandry Żebrowskiej!

- To co Pani zrobiła tym postem dla tysięcy kobiet jest niesamowite !! Dziękuję za to

- Dziękujemy. Piękny wpis. Szanuję 💚 Zawsze jesteśmy piękne, wartościowe, kiedy jesteśmy prawdziwe.

- Sama prawda, w końcu ktoś autentyczny w tych internetach ❤️

- 😍 jako kobieta dziękuje ci za ten post! Kobitki wspierajmy się 💪🏻- komentują wpis żony aktora.