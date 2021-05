"Wpadka" Aleksandry Żebrowskiej: na zdjęciu widać podartą sukienkę!

Aleksandra Żebrowska znów zaskoczyła i zachwyciła swoich obserwatorów na Instagramie. Żona gwiazdora serialu "Na dobre i na złe" opublikowała w sieci nowe zdjęcie, na którym pozuje bez ubrań i bielizny! Młoda mama pokazała, jak wygląda jej rzeczywistość kiedy musi sią wykąpać i ogolić nogi, a najmłodsze dziecko akurat chce jeść... Musicie to zobaczyć! Internauci są zachwyceni najnowszą fotką Aleksandry Żebrowskiej. Zaskakujące zdjęcie Aleksandry Żebrowskiej Aleksandra i Michał Żebrowscy na początku sierpnia po raz trzeci zostali rodzicami. Od tamtej chwili żona aktora co jakiś czas publikuje w sieci zdjęcia, na których pokazuje, jak naprawdę wygląda macierzyństwo czy powrót do formy po porodzie. Młoda mama nie boi się pokazać bez makijażu, czy w samej bieliźnie. Teraz z kolei internauci zachwycili się najnowszym zdjeciem Aleksandry Żebrowskiej, na którym pokazała się nago! Pod fotką żona Michała Żebrowskiego napisała, o jakim prezencie marzy. #pomysłnaprezent - ogól mi nogi #multitasking #momlife #giftidea #shavemylegsplease 📷 @zebrowski.michal- czytamy na Instagramie. Jak na zdjęcie i wpis zareagowali internauci? - To jest sztuka! Piękne zdjęcie! - Naprawdę tak to wygląda🙌 jestem mamą półrocznego Jaśka❤️ golę się na raty😂 - Super zdjęcie❤️takie prawdziwe, ale estetyczne - Prawdziwie, życiowo, bez ściemy i lukru ... Pięknie 😍❤️ .. Samo życie 😉- komentują fani. Niestety, nie wszyscy byli zachwyceni najnowszą fotką Aleksandry Żebrowskiej! - I cyk, zjeżdżam na śliskiej wannie i dziecko z rozbitą głową. Tylko czekać, jak instagramowe mamusie będą chciały powtórzyć ten wyczyn, albo co gorzej - wprowadzić to do życia. Brawo- skomentował jeden z internautów. - Uwielbiam panią Olę,...