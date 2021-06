Gwiazdy opublikowały poruszające komentarze pod kontrowersyjnym wpisem Agnieszki Kaczorowskiej. Do zaskakujących słów gwiazdy "Klanu" odniosła się m.in. Iwona Cichosz, którą widzowie z pewnością doskonale pamiętają m.in. z "Tańca z Gwiazdami" oraz aktorka Julia Wróblewska. Do wpisu Agnieszki Kaczorowskiej odniosła się również jej koleżanka z "Klanu" Kaja Paschalska! Sprawdźcie, co gwiazdy napisały w sieci! Zszokowane gwiazdy komentują wpis Agnieszki Kaczorowskiej Agnieszka Kaczorowska w miniony weekend opublikowała na Instagramie wpis, którzy zszokował internautów i wywołał w sieci prawdziwą burzę. Aktorka, która już wkrótce po raz drugi zostanie mamą, w swoim najnowszym wpisie stwierdziła, że zapanowała "moda na brzydotę". (...) obserwuję obecnie modę na brzydotę. Trochę wydaje mi się, że wynika z chęci przeciwstawieniu się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, a z drugiej ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak #bodypositive- napisała na Instagramie. W świecie Instagrama również zapanowała na niektórych profilach moda na brzydotę. I nie podoba mi się to, bo liderzy, czyli osoby z kontami o największych zasięgach, powinny motywować i zachęcać do rozwoju i wzrastania- dodała. Agnieszka Kaczorowska nie napisała, kogo ma na myśli, ale część internautów sugerowała, że wpis może dotyczyć Zofii Zborowskiej, która nie boi się pokazywać bez makijażu i filtra upiększającego na Instagramie. Wpis Agnieszki Kaczorowskiej wywołał ogromne kontrowersje, a sama aktorka postanowiła przeprosić każdego, kto poczuł się urażony- aktorka podkreśliła jednak, że ma prawo do swojej opinii na dany temat. Jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony czytając mój poprzedni post, to szczerze...