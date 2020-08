Aleksandra Żebrowska o trudnościach z powrotem do figury sprzed ciąży, zestawiła klatę Lewego z brzuszkiem męża! Świetne

Aleksandra Żebrowska w zabawny sposób odniosła się do komentarza jednej z internautek pod jej wpisem o powrocie do formy po ciąży, a przy okazji pokazała, kto motywuje ją do zgubienia dodatkowych kilogramów. Aleksandra Żebrowska nawiązała przy tym do Anny Lewandowskiej i zestawiła zdjęcie swojego męża do fotki męża trenerki! Musicie to zobaczyć!

Aleksandra Żebrowska odpowiada na komentarz internautki

Zaledwie kilka dni temu Aleksandra Żebrowska pokazała w sieci, jak wygląda jej figura po ciąży, a przy okazji opublikowała ważny wpis dotyczący powrotu do formy. Żona gwiazdora serialu "Na dobre i na złe" przyznała, że nie wróciła jeszcze do figury sprzed ciąży i apeowała, żeby kobiety, które dopiero co zostały mamami wspierały się i akceptowały swoje ciała, które nie zawsze są idealne już kilka tygodni po porodzie.

Jedno z moich ulubionych pytań: „Kiedy zamierza Pani odzyskać ciało po ciąży?” 😳

Nie straciłam ciała, przeciwnie - sporo go ostatnio zyskałam 😜 Doceniajmy siłę kobiet w tym wyjątkowym czasie, wspierajmy się nawzajem w akceptowaniu rozstępów czy nadmiaru wagi - zamiast prześcigania się w sposobach na zrzucenie „brzuszka” kilka tygodni po porodzie. Bo z tego brzuszka, po 9 miesiącach wyszedł człowiek ❤️- napisała wówczas na Instagramie.

Pod wpisem żony aktora pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy, jednak jedna z internautek wytknęła Aleksandrze Żebrowskiej, że na jej profilu znajduje się link do strony Anny Lewandowskiej, która eksresowo wróciła do formy po ciąży. Aleksandra Żebrowska odpowiedziała!

To link to wywiadu na stronie Ani - w ktorym z resztą opowiadam m.in. o tym zagadnieniu! :) Ania jest sportowcem, jest też mamą - i robi ogromna robotę w motywowaniu setek tysięcy kobiet do osiągania tego czego one same dla siebie pragną, pokazując, że jest to możliwe 💪 Ważne by każda z nas kierowała sie własnymi potrzebami, działając we własnym tempie - nie pod presją otoczenia (którą z resztą często same sobie narzucamy) Ja też chcę się wcisnąc w swoje jeansy sprzed ciąży... tylko jeszcze nie teraz 😂 Wszystko w swoim czasie ❤️❤️- odpisała Aleksandra Żebrowska.

To jeszcze nie koniec, Aleksandra Żebrowska w relacji na InstaStories nawiązała do komentarza internautki i zestawiła zdjęcia swojego męża z fotką Roberta Lewandowskiego. Pod zdjęciami pojawił się wpis, że "Lewy" jest motywacją dla Anny Lewandowskiej, a dla Aleksandry Żebrowskiej jest Michał Żebrowski. Musicie to zobaczyć- te zdjęcia są hitem!

Aleksandra Żebrowska odpowiedziała na zaczepkę internautki...

... i zestawiła zdjęcia Roberta Lewandowskiego z fotką swojego męża.