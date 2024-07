W tym roku show-biznes przeżył prawdziwy baby boom. Najpopularniejsze i najbardziej lubiane gwiazdy zostały mamami. Znane mamy w stanie błogosławionym udowadniały, że ciąża to nie choroba i często do 9 miesiąca były aktywne zawodowa, a po dwóch tygodniach od narodzenia dziecka brylowały już na czerwonym dywanie.

Takie zachowania wiele razy były już publicznie krytykowane. W rozmowie z "Faktem" swoje przemyślenia w tym temacie postanowiła powiedzieć Aleksandra Woźniak, mama dwóch córek. Zobacz: Czubaszek zawiedziona ciężarną Cichopek: Popełniła wielki błąd

- Jak moje dziewczynki się urodziły, siedziałam z nimi w domu przez prawie dwa lata. Później, gdy już wróciłam do życia zawodowego, praktycznie ograniczyłam je do minimum, by mieć jak najwięcej czasu dla dzieci. Moje dziewczynki nie wiedzą, co to poczucie niedosytu mamy czy wieczna za nią tęsknota - wyznała Woźniak.