Aleksandra Popławska ma co świętować! Jej córka Antonina skończyła właśnie 16 lat! Dumna mama pochwaliła się wspólnym zdjęciem w sieci. Nastolatka wyrosła na prawdziwą piękność, a pod jej zdjęciem na profilu mamy pojawiła się lawina komplementów: O Jezu! Jaka ona jest piękna!!🥰 A w dodatku podobna do mamy! Zobaczcie, jak dziś wygląda Antonina Kalita, córka Aleksandry Popławskiej i Marka Kality. Zobacz także: Magdalena Popławska zmieniła kolor włosów. Jest... ruda! Córka Aleksandry Popławskiej ma już 16 lat Aleksandra Popławska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Jest znana z takich produkcji jak "Wataha", "Szadź". "Belfer", czy "Kobiety mafii". Aktorka jest aktywna nie tylko zawodowo ale również prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 110 tysięcy osób. To właśnie tam, fani mogą dowiedzieć się, co słychać u niej w życiu prywatnym. A ostatnio sporo się dzieje! Jej córka Antonina Kalita właśnie skończyła 16 lat, a jej nowe zdjęcia zachwyciły internautów. Antonina Kalita jest córką Aleksandry Popławskiej i Marka Kality, aktora znanego m. in. z serialu "M jak miłość". Kiedy fani po raz pierwszy zobaczyli mamę i córkę na ściankach, dziewczynka miała 12 lat. Dziś to już piękna 16-latka . Czy pójdzie w ślady rodziców? Aktorka kilka lat temu w rozmowie z "Na żywo" przyznała: Gdy w domu dwoje rodziców rozmawia o teatrze, sztuce, książkach, to siłą rzeczy dziecko tym przesiąka. Antonina ma duszę artystyczną (...). Może wyobraźnia poprowadzi ją w przyszłości w jakimś artystycznym kierunku? Już zagrała zresztą w spektaklu Grzegorza Jarzyny »Uroczystość«. Była w Nowym Jorku...