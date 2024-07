Aleksandra Kisio od kilku miesięcy intensywnie przygotowuje się do najważniejszej roli w życiu każdej kobiety - matki. Aktorka czerpie porady od swoich doświadczonych już koleżanek, które chętnie służą pomocą. Jedną z nich jest Katarzyna Cichopek. Przypomnimy: Ciężarna Kisio miała uciążliwe objawy w ciąży. Wystarczył jeden telefon do Cichopek

Jak udało ustalić się AfterParty.pl pierwsze dziecko na świat przyjdzie jeszcze w tym roku. Ponadto, poznaliśmy również płeć dziecka Kisio - będzie to synek! Aktorka ma ponoć wybranych kilka imion, jednak nadal nie zdecydowała się na te najlepsze. Gwiazda bardzo chciała poznać płeć noworodka, by móc lepiej przygotować się do roli mamy:

Aleksandra pod koniec roku urodzi synka. To doskonały, wymarzony prezent na święta i Nowy Rok. Czuje się doskonale, choć jak każda ciężarna ma czasem słabsze momenty. Ma już przygotowaną prawie całą wyprawkę, więc nic nie powinno jej zaskoczyć - mówi nam znajoma gwiazdy

Czekamy z niecierpliwością na poród.

