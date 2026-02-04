Aleksandra Domańska to znana polska aktorka, która ma na swoim koncie wiele ról w polskich produkcjach. Szerokiej publiczności dała się poznać m.in. dzięki rolom w serialach „O mnie się nie martw”, „Mecenas Porada” czy filmie „Podatek od miłości”. Ceniona jest za naturalność, charyzmę i bezkompromisowe podejście do życia, którym chętnie dzieli się także w mediach społecznościowych. Tym razem, po raz pierwszy od dłuższego czasu, pojawiła się na ściance w blasku fleszy w zupełnie nowej odsłonie. Takiego koloru włosów nikt się nie spodziewał!

Aleksandra Domańska błyszczy na ściance w nowej fryzurze

Aleksandra Domańska od jakiegoś czasu unikała życia medialnego. W jednej z rozmów w programie Kuby Wojewódzkiego wyznała, że wycofanie się z mediów miało dla niej spore konsekwencje. Teraz aktorka zrobiła wielkie wejście podczas promocji serialu kryminalnego TVN pt. „Młode gliny”, w którym gra jedną z ról u boku innych popularnych polskich aktorek, m.in. Anny Dereszowskiej czy Zofii Zborowskiej.

Największym zaskoczeniem była odświeżona fryzura aktorki. Aleksandra Domańska powróciła do blondu w wielkim stylu. Finezyjna fryzura w stylu boba idealnie podkreśliła jej urodę. Całość stylizacji prezentowała się równie zachwycająco. Aktorka postawiła na elegancki strój: oliwkową marynarkę i czarną skórzaną kurtkę, dodającą charakteru. Wrażenie zrobiły również wysokie czarne kozaki. Zdjęcia mówią same za siebie!

Aleksandra Domańska w olśniewającym blondzie. Fani oszaleli z zachwytu!

Aleksandra Domańska wstawiła zdjęcia ze spotkania prasowego również na swój Instagram. Jej stylizacja wywołała w sekcji komentarzy falę zachwytu. Fani porównywali nową odsłonę aktorki do stylu Meryl Streep i księżnej Diany. Co więcej, spora część internautów uznała, że Aleksandra Domańska prezentowała się najlepiej ze wszystkich zgromadzonych aktorek.

Wyglądasz jak Meryl Strip!

No nareszcie ktoś ożywia te ścianki! Wyglądasz pięknie czytamy w komentarzach.

Kim jest Aleksandra Domańska?

Aleksandra Domańska to polska aktorka filmowa i telewizyjna, która od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w branży. Popularność przyniosły jej role w polskich serialach, a także występy w filmach kinowych, m.in. w romantycznych komediach. Widzowie cenią ją za autentyczność, naturalną grę aktorską i wyrazistą osobowość, która wyróżnia ją na tle innych aktorek swojego pokolenia.

Poza ekranem Aleksandra Domańska znana jest z otwartości i szczerości w rozmowach na temat życia prywatnego. Chętnie porusza w mediach społecznościowych tematy macierzyństwa, zdrowia psychicznego i samoakceptacji, często łamiąc tabu i prowokując do dyskusji. Dzięki temu postrzegana jest nie tylko jako aktorka, ale także jako kobieta, która nie boi się mówić głośno o trudnych doświadczeniach i życiu bez filtrów.

W życiu prywatnym Aleksandra Domańska jest mamą. Aktorka w 2021 roku urodziła syna Ariela. Aktorka konsekwentnie chroni swoją prywatność i nie ujawnia szczegółów dotyczących ojca dziecka ani swojego życia uczuciowego, podkreślając, że najważniejsze jest dla niej dobro syna. Jednocześnie otwarcie mówi o doświadczeniach związanych z macierzyństwem, także tych trudniejszych, takich jak kryzysy emocjonalne czy presja społeczna.

Aleksandra Domańska, Fot. Pawel Wodzynski/East News

