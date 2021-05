Siostry z „Rodziny zastępczej” znów razem! Monika Mrozowska, Ola Szwed i Misheel Jargalsaikhan na wspólnych zdjęcia po latach

Monika Mrozowska, Aleksandra Szwed, Misheel Jargalsaikhan, czyli popularne siostry z „Rodziny zastępczej” spotkały się na wspólnym pikniku. Ich zdjęcia opublikowane na Instagramie wywołały niemałą sensację wśród fanów serialu. Choć produkcja przestała być emitowana w 2009 roku, to nadal jej bohaterowie cieszą się sporą popularnością. Serialowe siostry postanowiły się spotkać z rodzinami w większym gronie pierwszego słonecznego dnia maja w warszawskich Łazienkach Królewskich.

Stwierdzić, że to był „fantastyczny dzień” to jakby nie powiedzieć nic. Moje kochane siostrzyczki @monikakingamrozowska i @misheeljargalsaikhan , tak jak obiecały, w końcu wyciągnęły mnie do warszawskich Łazienek i bawiłam się naprawdę „po królewsku” 🥰❤️ To był najlepszy piknik EVER ❗️ w cuuuuuuuudownym towarzystwie - dziękuję!!! 🙌🏽❤️😍", napisała po tym spotkaniu Aleksandra Szwed, która czeka teraz narodziny swojego drugiego dziecka.

Monika Mrozowska która jest mamą czwórki dzieci tego dnia zabrała do Łazienek Królewskich dwóch synków i córkę Jadzię. Śmiała się, że jej młodsza siostra Misheel Jargalsaikhan, choć sama nie ma jeszcze dzieci, okazała się cudowną opiekunką dla jej synka Lucjana.

Jedyne co chciałabym dodać to to, że rodzina nam się trochę rozrosła 😍😜 no i chciałabym baaardzo serdecznie przywitać wszystkich moich nowych followersów, którzy dzielnie przeszli z tych wszystkich potężnych, influenserskich kont do mnie! 😍🤩😁🥳♥️ Pierwszy dzień wiosny w tym roku oficjalnie padł na 09.05.2021! 🤩☀️ dziękuje Wam za najlepszy piknik ever!", napisała tego dnia Jargalsaikhan.