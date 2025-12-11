Sandra Kubicka po raz kolejny wniosła do sądu pozew o rozwód. Tym razem była modelka, a obecnie przedsiębiorczyni nie zamierza komentować tego tematu w przestrzeni publicznej. Tymczasem Aleksander Baron zaskoczył serią zdjęć i pokazał na nich swojego synka... Zaskakujące, co dodał w opisie!

Sandra Kubicka znów złożyła pozew rozwodowy

W listopadzie 2025 roku Sandra Kubicka po raz drugi zdecydowała się na zakończenie małżeństwa z Aleksandrem Milwiw-Baronem. Pozew wpłynął do warszawskiego sądu 28 listopada 2025 roku. Aktualnie nie wyznaczono jeszcze daty rozprawy. Informacja ta była dużym zaskoczeniem dla fanów pary, tym bardziej że jeszcze na początku listopada para pojawiła się wspólnie na jednym z warszawskich eventów.

Pierwszy pozew rozwodowy Sandra Kubicka złożyła w grudniu 2024 roku. Termin rozprawy był wyznaczony na 29 maja 2025 roku, jednak dzień przed planowaną rozprawą pozew został wycofany. Wówczas pojawiły się przypuszczenia, że małżeństwo przeszło kryzys, ale udało się je uratować. Kubicka i Baron ponownie zaczęli się pojawiać razem publicznie, co sugerowało poprawę relacji.

Po pojawieniu się doniesień medialnych o kolejnym pozwie rozwodowym, Sandra Kubicka odniosła się do sytuacji w oficjalnym oświadczeniu. Zaznaczyła, że sprawy życia prywatnego i rodzinnego chce zachować poza przestrzenią publiczną.

Aleksander Baron zaskoczył wymownym zdjęciem

Aleksander Baron jest znany z tego, że nie komentuje swojego życia prywatnego w przestrzeni publicznej. Po tym, jak w mediach zawrzało o ponownym pozwie rozwodowym złożonym przez Sandrę Kubicką, na instagramowym koncie muzyka pojawiło się kilka zdjęć. Na każdym z nich pozuje z synem i przy okazji zdradził, że spędza z nim od poniedziałku cały czas i opiekuje się nim również w nocy.

Kocham nasz wspólny czas. W weekend grałem koncerty, dlatego od poniedziałku spędzamy razem każdy moment non stop. Wspólne dni pełne śmiechu i przygód oraz wspólne noce, jedne bardziej przespane, inne mniej. Każda z nich jest magiczna. napisała Alek Baron

Czyżby Sandra Kubicka i Aleksander Baron już podzielili się opieką nad synem? Co więcej, muzyk przyznał też, że jego syn może zawsze na niego liczyć.

Liczymy. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Albo na tatę dodał muzyk

Sądzicie, że jeśli dojdzie do rozwodu, to para zdecyduje się na opiekę naprzemienną?

