Od nieco ponad roku Roksana Węgiel i Kevin Mglej są szczęśliwym małżeństwem. Zanim w ogóle jednak para się związała, Kevin doczekał się synka z poprzednią partnerką. Wchodząc w związek małżeński, Roxie stała się jednocześnie macochą dla małego Williama i to w wieku zaledwie 19 lat! Teraz jej mąż zdradził, jak chłopiec się do niej zwraca.

Kevin Mglej zdradza kulisy życia rodzinnego

15 stycznia 2026 roku w programie "Pytanie na śniadanie" wystąpił Kevin Mglej – 29-letni mąż Roksany Węgiel. W rozmowie z prowadzącymi artysta podzielił się osobistymi przemyśleniami na temat życia rodzinnego oraz relacji ze swoim 5-letnim synem Maksymilianem. Kevin Mglej, znany z działalności muzycznej i producenckiej, opowiedział o codzienności u boku młodej żony i ojcostwie. Największe poruszenie wzbudziła jednak jego wypowiedź dotycząca planów wobec przyszłości syna.

Przyznał, że choć zdarza mu się zabierać synka do pracy, nie narzuca mu ścieżki kariery. Jednocześnie stara się chronić jego prywatność.

Czasami zabieram Maksa do pracy, ale 28 stycznia skończy dopiero 6 lat, więc jeśli godzina wydarzenia i jego charakter na to pozwalają, to jest z nami. Ale staramy się go nie wyciągać w ten świat publiczny

Kevin Mglej jasno podkreślił, że nie widzi swojego syna w show-biznesie. – „Myślę, że znajdzie swoją drogę” – dodał.

Jak syn Kevina Mgleja mówi do Roksany Węgiel?

W trakcie wywiadu Kevin Mglej miał okazję opowiedzieć również o nowym zawodowym wyzwaniu, jakiego się podjął. Po raz pierwszy spróbował sił w dubbingu i to ze swoją ukochaną żoną, która ma już nieco doświadczenia na tym polu. Para podłożyła głosy w filmie animowanym "Miss Moxy. Kocia ekipa", który trafił do kin 16 stycznia.

W "Pytaniu na śniadanie" Kevin przyznał, że jego synek nie widział jeszcze produkcji. Przy okazji wygadał się, jak 5-latek zwraca się do swojej macochy, czyli Roksany Węgiel!

William jeszcze nie widział (filmu - przyp. red.), ale na pewno jest to fajna laurka i jeden z aspektów, który na pewno mnie motywował do podjęcia decyzji o dubbingu, żeby on ten film mógł zobaczyć. Zobaczyć ciocię i tatę w takiej roli

Kevin i Roksana odnowili przysięgę małżeńską

Na zakończenie rozmowy Kevin Mglej podzielił się także wspomnieniem z niedawnej podróży z Roksaną Węgiel. Małżonkowie podczas rocznicy ślubu udali się do Medziugorie, gdzie spontanicznie odnowili przysięgę małżeńską.

Byliśmy w Medziugorie. Był tam z nami ksiądz i była nasza rocznica, więc zapytał się nas, czy chcielibyśmy odnowić przysięgę. Mówimy: jasne, że tak. My nie ukrywamy się z tym, że jesteśmy blisko kościoła, więc ilekroć zdarzy się taka okazja, to jesteśmy totalnie na tak

To wyznanie pokazuje, jak ważne są dla pary wartości duchowe i pielęgnowanie więzi małżeńskiej.

