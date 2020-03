"Rodzinka.pl" znika z anteny! Ile stracą Kożuchowska i Karolak? To ogromne sumy

Wiadomość o końcu „Rodzinki.pl”, której bohaterami była rodzina Boskich, spadła na odtwórców głównych ról i całą ekipę serialu jak grom z jasnego nieba. O niespodziewanej decyzji TVP jako pierwsza poinformowała na swoim koncie na Instagramie Małgorzata Kożuchowska (48).

„Mówi się, że nie ma przypadków, a nawet jeśli są, to nie są one przypadkowe. (…) Czas więc się pożegnać! Dzięki temu, że pokochaliście rodzinkę Boskich, przeżyłam tutaj piękne lata swojego aktorskiego życia, poznałam wspaniałych ludzi, doświadczyłam wielu wzruszeń, ale i zabawnych historii, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Polubiliście nas, identyfikowaliście się z odgrywanymi przez nas postaciami i sytuacjami. Chciałabym Wam podziękować za to, że z nami byliście i chcieliście nas oglądać!”, napisała aktorka, która od niemal 10 lat grała rolę Natalii Boskiej.