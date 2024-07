To miało być wielkie wydarzenie dla wszystkich fanów kina - Al Pacino w Polsce. Gwiazdor już 22 września miał odwiedzić nasz kraj w ramach spotkania otwierającego cykl „An Evening with…” z największymi gwiazdami Hollywood. Niestety, dziś agencja organizująca imprezę z gwiazdorem, poinformowała o odwołaniu wizyty aktora:

Z przyczyn niezależnych od nas, zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane, dwa najważniejsze wydarzenia kulturalne tego roku w naszym kraju: AN EVENING WITH AL PACINO oraz AN EVENING WITH ARNOLD SCHWARZENEGGER. Przekazuję tę informację z ogromnym smutkiem i żalem, gdyż walczyliśmy do samego końca o to, aby umożliwić polskiemu widzowi udział w unikalnych przedsięwzięciach z żywymi legendami Hollywood. Pomimo ogromnego zainteresowania, z powodu nieoczekiwanych okoliczności, nie jesteśmy w stanie podjąć się organizacji spotkań z cyklu AN EVENING WITH. - czytamy w oświadczeniu na Facebooku.