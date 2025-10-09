Bartłomiej Morawski to aktor znany z ról w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak „Na Wspólnej” oraz „Barwy Szczęścia”. Jego nazwisko wstrząsnęło opinią publiczną po tym, jak Sąd Okręgowy w Warszawie w czerwcu 2024 roku wydał prawomocny wyrok skazujący go na 5 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie 16-letniej dziewczyny. Aktor nie stawił się do odbycia kary i od tego momentu jego miejsce pobytu pozostaje nieznane. Jak ustalono, Morawski jest oskarżony łącznie o czternaście przestępstw na tle seksualnym. Wśród nich znajduje się aż dziewięć gwałtów. Ofiarami było trzynaście dziewcząt – cztery z nich miały mniej niż 15 lat. Najmłodsza z ofiar miała 14 lat, a najstarsza 17.

Gdzie może przebywać Bartłomiej Morawski?

Po tym, jak Morawski zniknął z życia publicznego i nie rozpoczął odbywania wyroku, rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Według doniesień medialnych możliwe jest, że aktor przebywa obecnie w tureckiej części Cypru. Inne spekulacje wskazują na Kanadę – Morawski posiada bowiem obywatelstwo kanadyjskie.

Niepokojące jest również to, że Polska nie posiada podpisanej umowy ekstradycyjnej z Kanadą. Może to znacząco utrudnić lub nawet uniemożliwić sprowadzenie skazanego do kraju. Tymczasem jego nazwisko widnieje już na liście osób poszukiwanych międzynarodowo.

Policja komentuje pogłoski o ucieczce Morawskiego

Komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, która prowadzi sprawę, odniosła się do medialnych informacji na temat możliwego wyjazdu Morawskiego z Polski. Jak podkreśliła, twierdzenie, że aktor na pewno opuścił kraj, to nadinterpretacja.

To, co napisały niektóre media, to nadinterpretacja. Nie potwierdziłam, że mężczyzna opuścił kraj, tylko że prowadzimy działania również za granicą – powiedziała w rozmowie z Super Expressem.

Dodała, że szczegóły działań nie mogą zostać ujawnione, ale poszukiwania obejmują zarówno krajowy list gończy, jak i międzynarodową notę Interpolu.

Czym jest czerwona nota Interpolu?

W sprawie Morawskiego została wystawiona tak zwana czerwona nota Interpolu. To najpoważniejszy sygnał alarmowy w systemie międzynarodowych poszukiwań. Taka nota nie jest jednak nakazem aresztowania – to prośba do wszystkich państw członkowskich Interpolu o lokalizację i tymczasowe zatrzymanie poszukiwanej osoby w oczekiwaniu na ekstradycję lub inne działania prawne.

W praktyce oznacza to, że Morawski może zostać zatrzymany na terenie każdego kraju, który współpracuje z Interpolem. W jego przypadku działania poszukiwawcze prowadzone są jednocześnie na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Bartłomiej Morawski https://poszukiwani.policja.gov.pl/

