Bartłomiej Morawski to polski aktor, którego nazwisko było kojarzone przede wszystkim z popularnymi serialami telewizyjnymi, takimi jak „Na Wspólnej” i „Barwy szczęścia”. Jednak w czerwcu 2024 roku jego wizerunek uległ dramatycznej zmianie, gdy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący go na pięć lat pozbawienia wolności za gwałt na 16-latce. Zaraz po ogłoszeniu wyroku Morawski zniknął. Od tego czasu nie udało się ustalić jego miejsca pobytu. Sprawa przybrała charakter międzynarodowy, ponieważ aktor znalazł się na liście poszukiwanych przez Interpol. W bazie organizacji figuruje jego zdjęcie oraz dane identyfikacyjne, co jednoznacznie potwierdza, że jest objęty międzynarodowym nakazem aresztowania.

Czerwona nota Interpolu: co to oznacza

W przypadku Bartłomieja Morawskiego Interpol wystawił tzw. czerwoną notę, czyli najwyższy stopień poszukiwania. To narzędzie wykorzystywane jest w sytuacjach, gdy osoba jest podejrzewana o najcięższe przestępstwa – w tym przypadku o gwałt oraz inne możliwe czyny o charakterze seksualnym.

Czerwona nota nie jest równoznaczna z międzynarodowym nakazem aresztowania, ale stanowi podstawę do zatrzymania podejrzanego przez służby porządkowe w dowolnym kraju. Dzięki temu różne państwa mogą aktywnie uczestniczyć w procesie poszukiwania i ekstradycji podejrzanego.

14 przestępstw seksualnych? Szokujące podejrzenia

Choć wyrok dotyczy jednego czynu – gwałtu na 16-latce – służby podejrzewają, że Bartłomiej Morawski może być sprawcą znacznie większej liczby przestępstw. Jak wynika z oficjalnych informacji, aktor jest podejrzewany o dokonanie aż 14 innych przestępstw seksualnych.

To rzuca zupełnie nowe światło na sprawę i sprawia, że jego zatrzymanie staje się priorytetem nie tylko dla polskich organów ścigania, ale także dla struktur międzynarodowych. Skala podejrzeń i możliwych ofiar budzi ogromne poruszenie.

Służby apelują o pomoc: Morawski może ukrywać się pod fałszywym nazwiskiem

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez służby, Bartłomiej Morawski może posługiwać się różnymi tożsamościami, co znacznie utrudnia jego namierzenie. To jedna z głównych przeszkód w ustaleniu miejsca pobytu aktora, który od czerwca 2024 roku pozostaje nieuchwytny.

Władze apelują do obywateli o czujność i zgłaszanie wszelkich informacji mogących przyczynić się do odnalezienia mężczyzny. Każda wskazówka – nawet najmniejsza – może mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa i ewentualnego zatrzymania Morawskiego.

Bartłomiej Morawski https://poszukiwani.policja.gov.pl/

