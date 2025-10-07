Bartłomiej Morawski to aktor znany z popularnych polskich seriali, takich jak „Na Wspólnej”, „Barwy Szczęścia” oraz „Ojciec Mateusz”. W czerwcu 2024 roku zapadł prawomocny wyrok skazujący go na pięć lat pozbawienia wolności za gwałt na 16-letniej dziewczynie. Wyrok sądu nie został jednak wykonany, ponieważ Morawski zbiegł, zanim trafił do zakładu karnego.

Jakie zarzuty ciążą na poszukiwanym aktorze?

Śledczy ustalili, że Bartłomiej Morawski jest podejrzany łącznie o 14 przestępstw na tle seksualnym. Wśród tych czynów znajduje się aż dziewięć gwałtów, z których cztery dotyczyły nieletnich dziewcząt. Ofiary miały od 14 do 17 lat. Skala zarzutów wobec aktora szokuje, a sprawa zyskała międzynarodowy wymiar.

Pomimo prawomocnego wyroku, Morawski nie stawił się do odbycia kary. Co więcej, polski list gończy został wystawiony dopiero dwa miesiące po ogłoszeniu wyroku. Europejski Nakaz Aresztowania pojawił się 9 grudnia 2024 roku, natomiast czerwona nota Interpolu – dopiero we wrześniu 2025 roku. Tak poważne opóźnienia mogły dać aktorowi czas na skuteczną ucieczkę i zatarcie śladów.

Jakie kraje mogą być jego kryjówką?

Według ustaleń dziennikarzy Bartłomiej Morawski prawdopodobnie opuścił Polskę. Rzeczniczka opolskiej policji potwierdziła, że sprawa ma charakter międzynarodowy, ale nie ujawniono szczegółów współpracy z zagranicznymi służbami.

Z informacji przekazanych przez „Newsweek” wynika, że Morawski posiada kanadyjski paszport. To może oznaczać, że przebywa w Kanadzie, gdzie – ze względu na brak umowy ekstradycyjnej z Polską – jest trudniejszy do zatrzymania.

Inne możliwe lokalizacje, w których aktor może się ukrywać, to niemieckie miasta, turecka część Cypru oraz Turcja. W internecie pojawiły się także wskazówki, że Morawski może obecnie przebywać właśnie na Cyprze.

Czy możliwe jest sprowadzenie Morawskiego do Polski?

Brak podpisanej umowy ekstradycyjnej między Polską a Kanadą może poważnie utrudnić działania wymiaru sprawiedliwości. Choć aktor został objęty Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu, jego zatrzymanie i sprowadzenie do kraju może zająć wiele miesięcy, a nawet lat – szczególnie jeśli ukrywa się w państwach o ograniczonej współpracy z polskimi organami ścigania.

Poszukiwania trwają, a sprawa budzi ogromne emocje, zwłaszcza ze względu na brutalny charakter zarzucanych aktorowi przestępstw. Wciąż pojawiają się nowe informacje i tropy, jednak Morawski nadal pozostaje na wolności.

Bartłomiej Morawski https://poszukiwani.policja.gov.pl/

