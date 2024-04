Wydawać by się mogło, że po głośnym i publicznym rozstaniu Akop i jego była ukochana, znikną z mediów społecznościowych. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Popularne małżeństwo z dużym zaangażowaniem prowadzi swoje media społecznościowe. Tym razem to Akop Szostak opublikował nowe zdjęcie i odpowiedział na kilka ciekawych komentarzy.

Reklama

Akop Szostak zmartwił fanów

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Akop i Sylwia Szostakowie są na medialnych językach. Wszystko przez to, że para ogłosiła rozstanie po niemalże wspólnej dekadzie. Nie da się ukryć, że ta była ogromnym zaskoczeniem dla zwolenników tej dwójki. W końcu jeszcze niedawno trenerka w wywiadzie u Żurnalisty opowiadała o swojej miłości do męża, ten natomiast obdarowywał ją bukietami róż większymi, niż on sam. Wiadomość o ich rozstaniu na pewno była więc wielkim szokiem dla fanów. Ostatnio jednak zarówno Sylwia, jak i Akop Szostak wydali oświadczenie, w którym jasno zaznaczyli, że nie chcą wracać publicznie do tematu rozstania. Ten jednak nieustannie jest tematem numer jeden - a na pewno na ich instagramowych profilach. Tak też było tym razem.

Instagram @akopszostak

Zarówno Sylwia Szostak, jak i jej były partner, nadal pozostają aktywni w mediach społecznościowych. Tym razem to zawodnik MMA opublikował na swoim instagramowym profilu nowe zdjęcie, na którym pręży wysportowane ciało bez koszulki. Nic więc dziwnego, że pod nową fotografią zaroiło się od licznych komentarzy. Jego fani nie ukrywają, że są zmartwieni o swojego ulubieńca. Powodem ma być duża utrata wagi:

Bardzo schudłeś. Widać po twarzy. Przy stresie zawsze leci w dół napisała internautka.

Sam zainteresowany szybko zareagował:

Nie jest to prawda. Każdy reaguje na stres inaczej. Nie schudłem od stresu, bo jak już, to zajadam stres. Miałem założenia diety, które zrealizowałem w 200 proc. sprostował.

Zobacz także

Jeden internauta z kolei zasugerował, że ten szybko znajdzie nową partnerkę:

Nic się nie przejmuj, byku, brzydki nie jesteś. Zaraz trafi się jakaś fajna owieczka

Na tę wiadomość Akop także od razu zareagował, jasno dając do zrozumienia, że nie jest zainteresowany żadną nową partnerką:

Dzięki, ale nie szukam skwitował.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Szostak ma dość. Nagle opublikowała oświadczenie. Ma to związek z rozstaniem z Akopem