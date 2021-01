Tak wyglądał tajemniczy ślub Agustina Egurroli! Parze zależało na jednej rzeczy

Kiedy zaledwie kilka godzin temu Agustin Egurrola pochwalił się w mediach społecznościowych fotografiami ze swojego ślubu, który przez dłuższy czas ukrywał w tajemnicy, w sieci dosłownie zawrzało. Fani i gwiazdy natychmiast zaczęły składać młodej parze liczne gratulacje, a przy okazji nie zabrakło również pytań o to, kim jest piękna wybranka serca słynnego tancerza. Teraz na jaw wyszły szczegóły tajemniczej ceremonii, która miała odbyć się w naprawdę bajkowym miejscu. Jak się okazuje, zakochanym w szczególności zależało na jednej rzeczy.

Agustin Egurrola wziął ślub! Na jaw wyszły szczegóły ceremonii

Choć pierwsze informacje o ślubie gwiazdora TVN, którego mogliśmy poznać jako jurora programów "You Can Dance" czy "Mam talent!", pojawiły się w mediach tuż przed nowym rokiem, dopiero teraz wszystko zostało oficjalnie potwierdzone. Agustin Egurrola jest szczęśliwie zaobrączkowany, a po poprzednim związku postanowił trzymać swoje życie prywatne z daleka od błysku fleszy i pierwszych stron gazet. Jak donosi informator portalu Plotek, tancerzowi bardzo zależało, by poza bliskimi nikt nie dowiedział się o planowanej ceremonii i sam dołożył do tego wszelkich starań - jak widać z powodzeniem. Zakochani, aby wziąć ślub, czekali na jedną rzecz...

Przyjęcie odbyło się na przełomie lipca i sierpnia. Para młoda chciała wykorzystać moment, kiedy obostrzenia były poluzowane, by na przyjęciu pojawiło się jak najwięcej ich bliskich. Agustinowi bardzo zależało na tym, by nikt o imprezie nie wiedział - zwłaszcza media, dlatego zatrudnił specjalną ochronę, która miała pilnować, by żaden nieproszony fotograf nie zrobił zdjęć - cytuje Plotek.pl.

Co więcej, jak donoszą media, całość miała miejsce w iście bajkowym otoczeniu. Para młoda w ten wyjątkowy dzień miała zaprosić gości do czterogwiazdkowego hotelu "Pałac Mała Wieś" pod Grójcem, którego wystrój naprawdę robi wrażenie!

Agustin Egurrola oficjalnie potwierdził doniesienia mediów! Słynny tancerz wziął ślub.

Gwiazdor ma córkę Carmen, która jest owocem jego związku z Niną Tyrką.