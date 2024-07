Agnieszka Kaczorowska i Rafał Maślak poznali się na planie "Tańca z gwiazdami". Piękna para wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów, które przypisywały im romans. Tuż po zakończeniu ich przygody w tanecznym show okazało się, że Kaczorowska jest szczęśliwa, ale boku zupełnie kogoś innego, też Rafała - ale Samborskiego. Kaczorowska w jednym z wywiadów zachwycała się swoim partnerem przy okazji wyznając, że nie interesują jej romanse z przystojniakiem, który ma umięśnioną klatę. Prasa natychmiast zaczęła zastanawiać się, czy owym przystojniakiem jest Maślak. Mister Polski też długo nie czekał i odgryzl się Kaczorowskiej na swoim profilu na Facebooku. Zobacz: Maślak odpowiedział na kpiny Kaczorowskiej: Czytając wypowiedzi "aktorek" jednej roli i...

Okazuje się, że konflikt Agnieszki Kaczorowskiej i Rafała Maślaka właśnie znalazł swój szczęśliwy finał. Celebrytka, która była ostatnio gościem w programie Łukasza Jakóbiaka, za namową prowadzącego zadzwoniła do Rafała Maślaka. Tancerka tłumaczyła się, że nigdy nie wypowiadała się krytycznie o Misterze Polski, którego bardzo lubi. Jak wyglądała rozmowa Agnieszki i Rafała?

- Wiesz co? Prawda jest taka, że jestem u Łukasza Jakóbiaka. Łukasz mi uświadomił, że tak naprawdę mogłam do Ciebie zadzwonić i powiedzieć Ci, że zdanie które powiedziałam, o tym co cenię w mężczyznach nie było skierowane do Ciebie- przyznała gwiazda serialu "Klan". Bardzo szkoda, że tak wyszło. Tylko mówię Ci, że ja ani jednego słowa nie skierowałam do Ciebie, tylko chciałam powiedzieć, co ja cenię w mężczyznach, że dla mnie nie ważne jest jak facet wygląda, tylko co ma w głowie, ale w ogóle, ale to w ogóle nie kierowałam tego jakkolwiek negatywnie do Ciebie, więc szkoda, że to tak zrozumiałeś i zgadzam się tu z Łukaszem, że po prostu mogłam do Ciebie zadzwonić i powiedzieć Ci, że tak nie było i szkoda, że ten konflikt wyniknął, bo ja też uważam, że spędziliśmy razem fajny czas (...) Dlatego chcę, żebyś po prostu wiedział, że ja Cię dalej bardzo lubię i nie chciałam Ci sprawić w żaden sposób przykrości.