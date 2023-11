Jak podaje „Super Express” Agnieszka Woźniak-Starak została przesłuchana w sprawie śmierci swojego męża, Piotra Woźniaka-Staraka. Producent zginął w nocy, z 17 na 18 sierpnia, podczas rejsu łodzią na jeziorze Kisajno. Towarzyszyła mu tajemnicza 27-letnia Ewa O., która również złożyła zeznania, w charakterze świadka. Prokuratura informuje, że śledztwo wciąż trwa.

Agnieszka Woźniak-Starak przesłuchana w sprawie śmierci męża

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie nie zamyka śledztwa w sprawie śmierci Piotra. Jakiś czas temu ujawniła wyniki sekcji zwłok producenta filmowego:

Przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa będąca następstwem masywnego urazu czaszkowo-mózgowego, w wyniku działania narzędzia ostrokrawędzistego. Rozmieszczenie i cechy morfologiczne ran wskazują, że najprawdopodobniej powstały one w wyniku zadziałania śruby napędowej łodzi motorowej - informowała Prokuratura Okręgowa.

Rzecznik prokuratury, Krzysztof Stodolny, w rozmowie z dziennikiem informuje, że śledztwo nadal jest w trakcie, nie chce jednak zdradzać, kto jeszcze będzie przesłuchiwany:

Nie mogę pani udzielić informacji, kto był i będzie przesłuchiwany w tej sprawie - powiedział dziennikarce Super Expressu.

Dziennikarzom udało się dowiedzieć, że w prokuraturze pojawiła się Agnieszka Woźniak-Starak, która według gazety miała opowiedzieć o ostatnich godzinach spędzonych z mężem w restauracji. Byli w niej ze znajomymi. Prezenterka ok. godziny 23 pojechała do domu, a Piotr został. W nocy, z 17 na 18 sierpnia, kiedy Woźniak-Starak miał podrzucić łodzią Ewę O. do domu, doszło do tragicznego wypadku. Mężczyzna miał 39 lat. Kilka dni później odbył się jego uroczysty pogrzeb. Spoczął na swoich ukochanych Mazurach, na terenie rodzinnej posiadłości w Fuledzie.

Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci męża zniknęła na kilka tygodni, zrezygnowała z pracy w telewizji, m.in. prowadzenia "Big Brothera". Jakiś czas temu pojawiła się, u boku rodziców Piotra, na premierze ostatniego filmu męża, "Ukryta gra", podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni. Według doniesień, prezenterka bierze czynny udział w pracy przy promocji filmu. Obraz pojawi się w kinach 8 listopada.

Nie wiem, co będzie, ale wiem jedno, mam wielkie szczęście, że na swojej drodze spotykam takich ludzi. Nie mogę w tym poście oznaczyć wszystkich, o których myślę. Ale o wszystkich pamiętam - napisała gwiazda 13 września.

Agnieszka Woźniak-Starak na festiwalu w Gdyni uczciła pamięć męża.

East News

Byli bardzo szczęśliwym małżeństwem...

EastNews