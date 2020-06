Agnieszka Woźniak-Starak znów się uśmiecha! Piękne zdjęcie zrobiła jej... Kinga Rusin

Agnieszka Woźniak - Starak pokazała zdjęcie, na którym znów możemy zobaczyć jej piękny uśmiech. Po tragicznych wydarzeniach z ubiegłego roku widać, że dziennikarka powoli wraca do swoich obowiązków zawodowych i pasji.

Autorką tej pięknej fotografii jest Kinga Rusin. Fani nie kryją zachwytu i w komentarzach pod postem napisali dla Agnieszki Woźniak-Starak wiele komplementów. Wszyscy cieszą się, że mogą zobaczyć ją szczęśliwą!

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak musiała przerwać swoją pracę! "Bardzo żałuję ale..."

Agnieszka Woźniak-Starak na zdjęciu Kingi Rusin

Rok 2019 był dla Agnieszki Woźniak-Starak był bardzo trudny. Dziennikarka przeżyła niewyobrażalną tragedię - w wypadku na jeziorze Kisajno zginął jej mąż, Piotr Woźniak-Starak. Prezenterka na jakiś czas zrezygnowała z obowiązków zawodowych i wyłączyła się także z aktywności w mediach społecznościowych. Tragedia wydarzyła się tuż przed rozpoczęciem 2. edycji programu "Big Brother" i z tego też względu w roli prowadzącej zobaczyliśmy Gabi Drzewiecką.

Mijają jednak kolejne miesiące, a niedługo od tych tragicznych wydarzeń upłynie rok. Agnieszka Woźniak-Starak wróciła już do pracy w mediach, jednak nie do telewizji, a do radia. Dziennikarka prowadzi audycję "Life Balance" w Newonce Radio. Widać, że jest w coraz lepszej formie.

Ostatnio prezenterka pochwaliła się w sieci pięknym zdjęciem ze swoją "dziewczyną". Jest nią klacz o imieniu Osi.

Me & my girl 🐎 - podpisała zdjęcie gwiazda.

Agnieszka Woźniak-Starak kocha konie, podobnie jak jej koleżanka po fachu, Kinga Rusin. To właśnie ona uchwyciła na wspólnym zdjęciu prezenterkę oraz jej klacz. Fani od razu dostrzegli piękny uśmiech Agnieszki i cieszą się, że znowu widzą ją szczęśliwą.

- Miło widzieć Panią szczęśliwą z piękną towarzyszką u boku 😍❤️ - Dobrze znów widzieć uśmiech😘miłego dnia - Wspaniałe jest widzieć Cię szczęśliwa i uśmiechniętą 😍 aż u mnie pojawia się uśmiech na ustach 🙂 - Dwie cudne istoty❤️ - piszą fani.

Zobaczcie to piękne zdjęcie, które zrobiła Agnieszce Woźniak - Starak i jej "dziewczynie" Osi, Kinga Rusin!

W sierpniu minie rok odkąd nie ma wśród nas męża Agnieszki Woźniak-Starak, Piotra. Producent zginął w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno.