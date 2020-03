Agnieszka Woźniak-Starak musiała przerwać swoją pracę! "Bardzo żałuję ale..."

Agnieszka Woźniak-Starak po ponad pół rocznej przerwie, wróciła do pracy. Prezenterka prowadzi audycję "Life Balance" w radiu Newonce. Niestety musiała przerwać dalsze nagrywanie. To wszystko z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Ma jednak pomysł na zmianę formuły swojej audycji, a jej efekty mogą przynieść ludziom chwilę ukojenia w tych trudnych czasach. Jakie zmiany chce wprowadzić i jak one mogą wpłynąć na społeczeństwo?

Agnieszka Woźniak-Starak niedawno wróciła do pracy, a teraz musi ją przerwać. Dlaczego?

Agnieszka Woźniak-Starak ze smutkiem poinformowała o odwołaniu wczorajszej audycji "Life Balance". Niestety szybko rozprzestrzeniający się wirus uniemożliwia spokojną pracę i ze względu na bezpieczeństwo zapraszanych gości formuła programu musi zostać zmieniona:

Moi drodzy, bardzo żałuję, ale ze względu na to, co się dzieje i na nowe zasady bezpieczeństwa, które traktujemy bardzo poważnie, postanowiliśmy odwołać dzisiejszą audycję Life Balance w @newonce_radio 🙏Próbujemy znaleźć sposób na funkcjonowanie w trochę innej rzeczywistości, bez gości, których nie chcemy narażać, dlatego na czas kwarantanny audycja zmieni swoją formułę.

Agnieszka Woźniak-Starak dodała, że chciałaby się skupić na aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce i głośno mówić o ludziach, którzy robią wszystko aby pomagać innym:

Chciałabym w nadchodzących tygodniach opowiadać w Life Balance o ludziach, którzy w tym trudnym czasie pomagają innym. Powołali do życia fajne inicjatywy, ciekawe projekty, robią coś dobrego, podtrzymują na duchu, działają. Będę do nich dzwonić, żeby nam o tym opowiadali i nas inspirowali.

Dodała również, że jest otwarta na propozycje internautów i chętnie porozmawia z lokalnymi bohaterami, którzy gdzieś w Polsce starają się, aby w dobie pandemii Polakom żyło się lepiej. Chce skupić się na pozytywnych aspektach w dobie koronawirusa:

Codziennie słyszymy tyle złych informacji, że zwłaszcza teraz warto mówić o dobrej energii, której też nie brakuje. I pomyślałam, że możecie mi w tym pomóc. Na pewno ktoś z Was zna kogoś, kto zna kogoś... 🙏🙃 Na to liczę! Podrzucajcie pomysły na moim stories i do usłyszenia za tydzień o 16:00 w @newonce_radio 🎧

