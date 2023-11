Najnowszy "Flesz" pojawi się w kioskach już 16 września. Co w numerze? Na okładce pojawiła się Agnieszka Woźniak-Starak, która przeżywa osobistą tragedię. Jej mąż, ceniony producent filmowy Piotr Woźniak-Starak, zginął w połowie sierpnia na jeziorze Kisajno. Agnieszka Woźniak-Starak po tym zdarzeniu wycofała się z show-biznesu. Nie zobaczymy jej również w nowej edycji "Big Brothera". Jednak dziennikarka znalazła sposób na to, aby uczcić pamięć swojego męża. O co chodzi?

Agnieszka Woźniak-Starak uczci pamięć Piotra Woźniaka-Staraka

Agnieszka Woźniak-Starak uczci pamięć swojego męża na premierze jego najnowszego filmu pt. "Ukryta gra". Premiera ostatniej produkcji Piotra Woźniaka-Starak odbędzie się podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podobno pojawi się tam również Agnieszka Woźniak-Starak. Czy dziennikarka w ten sposób chce zakomunikować, że zastąpi miejsce zmarłego męża w jego firmie?

Co jeszcze w najnowszym "Fleszu"? Zdradzamy, jaki prezent przygotował dla Anny Lewandowskiej mąż na jej 31. urodziny. Oprócz tego wracamy jeszcze na chwilę do największego wydarzenia modowego w Polsce, czyli Flesz Fashion Night. Najpiękniejsze kreacje, gwiazdy i projektanci - na 14 stronach znajdziesz podsumowanie tej wyjątkowej imprezy.

Oprócz tego podpowiadamy również, jakie torebki będą najmodniejsze tej jesieni. Potrzebujesz inspiracji? Koniecznie sięgnij po najnowszy numer "Flesza"! W kioskach już 16 września!

Agnieszka Woźniak-Starak zastąpi miejsce męża w jego firmie?

