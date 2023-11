1 z 5

Czy Agnieszka Woźniak Starak i jej mąż boją się o swoje życie? Paparazzi przyłapali parę w Sopocie na obiedzie i spacerze, a towarzyszył im... ochroniarz! Towarzyszył im prawie na każdym kroku - otwierał drzwi do restauracji, obserwował teren. Co ciekawe, jeszcze kilka dni temu para świetnie bawiła się na festiwalu Open'er i tam już przez nikogo nie byli pilnowani. Co się więc stało?

