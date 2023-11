Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do "Dzień dobry TVN". Prowadząca "Azja Express" poprowadziła dzisiejsze wydanie programu śniadaniowego wraz z Marcinem Mellerem. Gwiazda TVN w roli prowadzącej show zastąpiła Magdę Mołek, która niedawno po raz drugi została mamą i poszła na urlop macierzyński. W piątkowy wieczór Magda pochwaliła się zdjęciem syna, Stefana. A tymczasem w TVN-ie wciąż nie wiedzą, kto powinien są zastąpić...

Agnieszka Woźniak-Starak w Dzień dobry TVN - jak wypadła?

Początkowo mówiło się, że Magdę Mołek w "Dzień dobry TVN" zastąpi Agnieszka Woźniak-Starak albo Ula Chincz. I po odejściu Magdy, to właśnie obie dziennikarki na zmianę ją zastępowały. Z czasem do "rywalizacji" o miejsce za Mołek dołączyły Jolanta Pieńkowska i Patricia Kazadi, które również u boku Mellera prowadziły "Dzień dobry TVN". Teraz na kanapę w studiu "DDTVN" znów wróciła Agnieszka. Czyżby TVN postanowił nie zastępować Mołek jedną dziennikarką, a co dwa tygodnie, gdy dyżur ma Meller, zapraszać do współprowadzenia show inną gwiazdę ich stacji? Wiele wskazuje na to, że tak!

A co o powrocie Agnieszki do "DDTVN" mówią widzowie? Jak według nich wypadła?

Szulim - dla mnie - nie do przyjęcia. Oprócz gołych nóg, które pokazuje znacznie wyżej niż jest to konieczne, nie ma do pokazania i powiedzenia nic więcej. Nie chce się tego oglądać! Dykcja u prowadzących OKROPNA! Nie można ich zrozumieć, zarówno Szulim, jak i Mellera.Czy u nas nie ma już ludzi mówiących pięknie po polsku?, pisali internauci.

Nie brakuje też osób, które bronią Agnieszki i ją chwalą:

Rozumiem, że nie podoba się Państwu dykcja mowy u prowadzących a zwłaszcza Pani Agnieszki Szulim i Pana Marcina Mellera, bo są dziennikarzami i wymaga się od nich czystej i pięknej mowy. Z drugiej strony ja bym tak nie krytykowała ich za wymowę, bo nie wiemy czy nie zmagają się z tą wadą wymowy od lat i praca w telewizji przez prowadzenie rozmów może być też z jednej strony dla nich dobrą terapią. Proszę pamiętać, że osoby mające problemy z mówieniem możemy spotkać prawie w każdej pracy i w każdym miejscu i też będziemy im to wytykać, że mówią niezrozumiale? Powinniśmy być wyrozumiali, umieć akceptować ich i zanim napiszemy, że ktoś "kaleczy język "i będziemy się z tego śmiać i wytykać to, pomyślmy jakbyśmy się czuli na miejscu tych krytykowanych osób. Jest piekna kobieta, dobra dziennikarka...jestem na "Tak". Pani Agnieszko super Pani wyglada!!! ❤ Aga wygladała obłędnie i do tego Kurt, pisali fani Agnieszki.

Wielbiciele Woźniak-Starak byli zachwyceni tym, że gwiazda pojawiła się w studiu w koszulce z Kurtem Cobainem. A Wam jak podobała się stylizacja Agnieszki? Czy Waszym zdaniem powinna regularnie prowadzić teraz "DDTVN"?

Agnieszka Woźniak-Starak znów w DDTVN

Dobrze wypadła?

