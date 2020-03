Agnieszka Woźniak-Starak wspomina męża w swojej radiowej audycji. Padły wzruszające słowa

Agnieszka Woźniak-Starak po ponad pół rocznej przerwie, wróciła do pracy. Prezenterka prowadzi audycję "Life Balance" w radiu Newonce. Ostatnio gościem dziennikarki była Magdalena Boczarska i podczas rozmowy z aktorką, Agnieszka Woźniak-Starak wspomniała swojego zmarłego męża.

Agnieszka Woźniak-Starak wspomina swojego zmarłego męża

Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci męża wycofała się z życia publicznego i z obowiązków zawodowych. Teraz, po kilku miesięcznej przerwie zdecydowała się powrócić do pracy, jednak nie do telewizji, a do radia. Prezenterka dostała swoją audycję o nazwie "Life Balance" w Newonce radio. Jednym z pierwszych gości dziennikarki była Magdalena Boczarska, prywatnie serdeczna koleżanka Agnieszki Woźniak-Starak. W trakcie rozmowy został poruszony temat filmu "Sztuka kochania", w którym Boczarska zagrała główną rolę, a Piotr Woźniak-Starak był jego producentem.

Wierzę w to, że spotkaliśmy się z Piotrem też po to, żeby ten film powstał. Głęboko wierzę, że też po to – powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak.

Po wielu rozmowach Agnieszka Woźniak - Starak i jej mąż mieli dojść do wniosku, że książka o historii Michaliny Wisłockiej może być też fantastycznym pomysłem na film. Magdalena Boczarska w rozmowie z dziennikarką wspominała także casting do filmu, który miał miejsce właśnie w domu Staraków w Konstancinie. Rozmowa była naprawdę pełna emocji i wzruszających słów.

Dla Agnieszki Woźniak - Starak powrót do pracy po tak tragicznych wydarzeniach w jej życiu, jest z pewnością bardzo ważną chwilą. Trzymamy mocno kciuki za dziennikarkę!

