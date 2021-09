Agnieszka Woźniak-Starak miała duże problemy ze zdrowiem. Ustały po traumatycznych przeżyciach

18 sierpnia minie rok od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Producent filmowy zginął w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno na Mazurach. Żona biznesmena, Agnieszka Woźniak-Starak, po jego śmierci na długo zniknęła z mediów. Choć niedawno wróciła do pracy (prowadzi swoją audycję w radiu), na razie nie słychać o jej powrocie do telewizji. Rok temu jej rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Ostatnie zdjęcie Agnieszki Woźniak-Starak i Piotra Woźniaka-Staraka O wydarzeniach z sierpnia 2019 roku przez kilka kolejnych miesięcy mówiła cała Polska. Dramatyczna śmierć Piotra Woźniaka-Staraka wstrząsnęła światem mediów, kultury, polityki i biznesu. 39-letni producent filmowy ("Bogowie", "Sztuka kochania", "Ukryta gra") w relacjach przyjaciół, bliskich i rodziny był znakomitym i oddanym przyjacielem, ciepłym i wrażliwym człowiekiem, wizjonerem w pracy. Jego związek z prezenterką TVN, Agnieszką Szulim, wzbudził ogromną sensację. Ale ich historia miłości to gotowy scenariusz na film - poruszający, pełen zwrotów akcji, jednak z dramatycznym zakończeniem. Zobacz także: To z nią chciał spędzić całe życie! Agnieszka była największą miłością Piotra Woźniaka-Staraka Agnieszka i Piotr tworzyli duet doskonały. Łączyły ich poczucie humoru czy miłość do zwierząt oraz filmu. Nie rozmawiali o swoim życiu prywatnym, ale na swoich kontach na Instagramie często pokazywali, jak bardzo się kochają i jak wielkim wsparciem są dla siebie nawzajem. Na cztery dni przed tragicznymi wydarzeniami na Mazurach Agnieszka pokazała ostatnie publiczne wspólne zdjęcie z Piotrem. Mąż odwiedził ją w garderobie w Sopocie, kiedy prowadziła festiwal w TVN. Wyglądali na bardzo szczęśliwych. Mąż mnie odwiedził w garderobie... Agnieszka, po śmierci Piotra, długo...