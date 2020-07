Agnieszka Woźniak-Starak dawno nie była tak roześmiana! Miło widzieć ten uśmiech

Niedługo minie rok od tragedii, która rozegrała się na jeziorze Kisajno. Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci męża, Piotra Woźniaka-Staraka wycofała się z życia publicznego i zawodowego. Przestała chodzić na imprezy branżowe i pojawiać się w mediach.

Teraz paparazzi spotkali ją podczas obiadu w jednej z warszawskich restauracji. Wyglądała na szczęśliwą. Szeroki uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Agnieszka Woźniak-Starak na obiedzie z przyjaciółką

Agnieszka Woźniak-Starak rok temu musiała zmierzyć się z ogromną tragedią. Początkowo całkowicie zniknęła z showbiznesu. Zrezygnowała ze swoich aktywności zawodowych i z dala od fleszy przeżywała swoją żałobę. Niedawno powróciła do pracy, skupiając się na własnych audycjach radiowych.

Dziś paparazzi przyłapali Agnieszkę Woźniak-Starak podczas spotkania z przyjaciółką. Panie wybrały się do jednej z warszawskich restauracji. Dziennikarka wyglądała na szczęśliwą, co potwierdza szeroki uśmiech widoczny na zdjęciach. Mamy nadzieję, że będziemy go widzieć coraz cześciej!

Agnieszka nieśmiało wraca również do aktywności na swoim profilu społecznościowym. Na jej kilku ostatnich zdjęciach również można zauważyć uśmiech. Internauci bardzo ją wspierają i cieszą się z każdej pozytywnej wiadomości:

- Super! Jak dobrze widzieć Panią uśmiechniętą!

- Jak dobrze widzieć Panią w dobrej formie

- Miło widzieć Panią szczęśliwą - pisali internauci pod jej zdjęciami

Nic dodać nic ująć.

Dawno nie widzieliśmy jej takiej roześmianej. Miło ją znowu taką widzieć.