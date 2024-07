Już od poniedziałku w sprzedaży nowy "Flesz". A co znajdziecie w najnowszym wydaniu? Materiał o Agnieszce Woźniak-Starak i jej prześladowcy! Kto jest odpowiedzialny za wyzwiska w kierunku Agnieszki, głuche telefony... Agnieszka ma pewne podejrzenia, kim jest jej stalker!

Flesz: miłość Rusin i Kujawy, prześladowca Woźniak-Starak. Co jeszcze?

Co jeszcze w nowym "Fleszu"? Szczegóły prawdziwej miłości Kingi Rusin i Marka Kujawy. Oczywiście we "Fleszu" znajdziecie również duuużo mody! Proponujemy wam, co możecie kupić na zimowych przecenach, co wiosną będzie nadal prawdziwym hitem!

Szukajcie najnowszego "Flesza" w sklepach już w poniedziałek. Do kupienia za jedyne 2,19 zł!

"Flesz" - a na okładce Agnieszka Woźniak-Starak.

We Fleszu również artykuł o miłości Marka Kujawy i Kingi Rusin.

Trzeba przyznać, że to jedna z najpiękniejszych polskich par!