Agnieszka Woźniak-Starak w spodniach, które zniekształcają sylwetkę. Zaliczyła wpadkę? 

Agnieszka Woźniak-Starak znów zachwyciła swoim genialnym total lookiem. Paparazzi przyłapali piękną dziennikarkę, gdy opuszczała studio stacji "Dzień Dobry TVN" , a my nie możemy przestać patrzeć na jej spodnie! Taki model powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety, która kocha modę, bo jest to hit tego lata! Jeśli zatem nie macie go w swojej garderobie, to koniecznie musicie nadrobić zaległości. Sami spójrzcie, jak pięknie wygląda w nich gwiazda! Zobacz także: Modne sukienki midi dla kobiet 40+ z Sinsay, Mohito, Reserved od 59 zł! Agnieszka Woźniak-Starak znalazła ideał Agnieszka Woźniak-Starak w hitowych spodniach na lato 2021 Agnieszka Woźniak-Starak od lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Na ten tytuł prezenterka zasłużyła w stu procentach, bo każda jej stylizacja jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Gwiazda kocha bawić się modą i robi to bardzo dobrze, co możemy zobaczyć chociażby na poniższych zdjęciach. Sami spójrzcie, jak ostatnio prezentowała się piękna dziennikarka, gdy opuszczała studio stacji "Dzień Dobry TVN". Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak w swojej stylizacji postawiła na białą bluzkę, fantastyczne sandały na koturnie z wiązaniami, a także luźne, zwiewne, wzorzyste spodnie, od których aż ciężko oderwać wzrok. Taki model to absolutny hit lata 2021, bo aktualnie w modzie stawiamy na luz! Spodnie w stylu Agnieszki Woźniak-Starak wykorzystacie do wielu stylizacji - zarówno do pracy, jak i na wieczorne wyjście. Świetnie będą się łączyć nie tylko z sandałami, ale także ze szpilkami, czy sneakersami. Jeden model - wiele okazji! Ten konkretny model, który wybrała Agnieszka Woźniak-Starak, nie należy jednak do najtańszych. Są to spodnie od luksusowego włoskiego domu mody MISSONI, który słynie...